Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ “Sono contenta per lui, ma non…”

Arianna Cirrincione è la fidanzata di Andrea Cerioli, naufrago dell’Isola dei famosi 2021. I due ragazzi stanno insieme da ormai due anni, dopo essersi incontrati nello studio di Uomini e Donne, alla seconda esperienza del bolognese come tronista. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Arianna ha ammesso di sentire molto la mancanza del fidanzato: “Ho sempre pensato che qualunque opportunità ed esperienza lavorativa potesse essere bella, ma quando ci si trova nel mezzo questo non azzera la nostalgia. Sono contenta per lui e mi faccio bastare questo, però dalla partenza a oggi la mancanza si sta facendo sentire”. L’avventura di Andrea Cerioli all’Isola dei famosi 2021 è iniziata un po’ in salita: l’ex tronista è stato criticato perché è stato messo in discussione il suo lato da maschio alfa. Arianna ha sempre preso le difese del fidanzato che nelle ultime settimane è anche riuscito a diventare leader del gruppo.

Arianna Cirrincione: attende il ritorno di Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione, sulle pagine di Uomini e Donne magazine, ha detto: “Andrea è intraprendente, propositivo, è uno che dice sempre le cose in faccia senza nascondersi. Nelle vesti di naufrago si è già dimostrato dritto, lineare, forse a volte anche un po’ brusco, ma fa parte del suo carattere dire le cose senza troppi giri di parole”. Al momento la giovane fidanzata di Andrea Cerioli non sembra interessata a partecipare a un reality: “Non rientra nei miei piani, ma non mi sento di escluderlo a priori nella mia vita”. La Cirrincione ha anche confessato quale sarà la prima cosa che farà col danzato quando ritornerà in Italia: “Non posso dire di volerlo portare al mare con me, perché credo che stavolta non gradirebbe, però vorrei passare qualche giorno insieme a lui in totale relax. Non vedo l’ora di riabbracciarlo e di tornare a vivere la nostra quotidianità insieme”.

