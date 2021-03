Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ “Vogliamo fare un figlio”

Arianna Cirrincione, 25 anni, è la fidanzata di Andrea Cerioli, che diventerà a tutti gli effetti concorrente dell’Isola dei famosi 2021. L’ex gieffino si trova in Honduras già da qualche settimana come riserva, ma ora che il visconte Ferdinando Guglielmotti si è ritirato prima del previsto, Cerioli è pronto a sbarcare sull’Isola. Arianna e Andrea si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. La scelta dell’ex tronista risale ormai al 2019: lo scorso 11 gennaio la coppia ha festeggiato il secondo anniversario. “Voglio ringraziarti per essere esattamente come sei, giorno per giorno, ancora oggi sei una continua conferma. Non voglio dilungarmi in troppe parole, perché sai che preferisco i fatti… voglio solo ringraziarti per ognuno di questi momenti… e prometterti nel mio piccolo, con i miei modi un po’ maldestri, che ce ne saranno tanti altri di questi momenti ognuno dei quali sarò lì con te”, ha scritto Arianna su Instagram.

Andrea Cerioli nuovo concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021/ Premio per i naufraghi..

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli: due anni d’amore

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli convivono da ormai un anno nella casa bolognese dell’ex tronista. Ora che Andrea si trova in Honduras, la giovane Arianna è impegnata a ristrutturare casa, partendo dall’arredo del bagno come ha annunciato sui suoi canali social. Il prossimo 31 marzo i due fidanzati saranno protagonisti di una puntata del nuovo show Mtv Cribs Italia. Intervistata da Novella 2000, Arianna ha spiegato il motivo che li ha portati a partecipare al programma: “Tutto è nato dal desiderio dei nostri fan. Sono in tanti che, attraverso i nostri canali social, ci chiedono come sia la nostra casa. L’abbiamo presa da un anno e quindi sono molto curiosi”. Nel corso della puntata Arianna e Andrea non mostreranno solo la loro casa ma anche alcuni aspetti della loro vita quotidiana. La fidanzata di Andrea Cerioli ha aggiunto che al momento non hanno fretta di sposarsi, e che la loro priorità è diventare genitori: “Vogliamo prima fare un figlio, questa è la nostra priorità…Per il matrimonio ci sarà tempo…”.

LEGGI ANCHE:

ANDREA CERIOLI E ARIANNA CIRRINCIONE/ "Pensiamo ai figli e..."(Verissimo)Valentina Rapisarda, ex fidanzata Andrea Cerioli/ Da Uomini e donne, all'anoressia, alla rinascita

© RIPRODUZIONE RISERVATA