Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli/ “Non so dove trova le forze…”

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli stanno insieme da due anni, dalla scelta nello studio di Uomini e Donne. La giovane modella e influencer, che ha appena festeggiato 26 anni, continua a sostenere il fidanzato nella sua avventura all’Isola dei famosi 2021. L’ex gieffino ed ex tronista, per ora, non ha riscosso grandi consensi. Elettra Lamborghini, opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi, ha criticato il comportamento di Cerioli: “Si è già lamentato troppo… Stai in un programma televisivo, non è che tu pensi ‘vado a fare la vacanzina’, goditi il momento”, ha detto a Casa Chi. Daniela Martani in una diretta Instagram ha commentato insieme ad Akash Kumar ha commentato: “È una persona completamente inutile, è antipatico e stratega. È un chiacchierone ma non fa un c***o sull’Isola. È molto nervoso… a me non piace per niente”. Sempre su Cerioli, il modello ha aggiunto: “È stato molto bello vedere le foto su Instagram da fisicato, mentre dal vivo ha la pancia in giù”.

Arianna Cirrincione difende il fidanzato Andrea Cerioli

Insomma per il momento non sembra proprio che Andrea Cerioli abbia conquistato molte simpatie sull’Isola dei famosi 2021. L’ex tronista, infatti, si trova ancora una volta al televoto con Drusilla Gucci: questa sera, lunedì 12 aprile, scopriremo che tra loro due dovrà lasciare l’Isola. Nei giorni scorsi Arianna Cirrincione ha invitato i propri fan a salvare il suo fidanzato: “Forza amore mio. Conto su di voi eh”, ha scritto nelle storie di Instagram. La giovane influencer si è anche sfogata, sempre tra le stories, per i continui attacchi che sta ricevendo Andrea Cerioli: “Non chiedetemi dove sto trovando le forze perché non lo so”, ha scritto pubblicando una fotografia in cui si vedono soltanto le sue gambe e i suoi piedi. I fan della coppia, però, non perdono occasione per manifestare il loro sostegno: “Siete l’amore. Non vedo l’ora di rivedervi insieme, ma auguro ad Andrea di vincere perché se lo merita”.

