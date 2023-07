Arianna Cirrincione: “Ho la vitiligine da quando sono bambina”/ L’ex Uomini e Donne lo confessa sui social

Arianna Cirrincione e la vitiligine

Tra le corteggiatrici più amate del passato di Uomini e Donne c’è sicuramente Arianna Cirrincione che, con la sua semplicità, conquistò il cuore dell’allora tronista Andrea Cerioli con cui è attualmente fidanzata. Bellissima, genuina e molto semplice, Arianna vive la sua relazione con serenità pubblicando spesso foto e video sui social. Proprio su Instagram ha confessato di avere la vitiligine sin da bambina. Le parole dell’ex corteggiatrice sono arrivate nel corso di una risposta alle domande dei fan. Qualche utente curioso, infatti, le ha chiesto come mai non abbia tatuaggi e, nel rispondere, la Cirrincione ha spiegato di avere la vitiligine.

“Ho la vitiligine da quando sono bambina. Fortunatamente la mia è contenuta ma per precauzione mi ha sempre sconsigliato di traumatizzare la pelle. Quindi niente tatuaggi o laser. Ma ti dicò che non mi è mai pesato. Mi stanco facilmente, non sono sicura che riuscirei a portare un tatuaggio in modo permanente“, ha scritto.

Arianna Cirrincione

Di fronte alla prima risposta di Arianna Cirrincione, un’altra fan le ha fatto notare che nessuno sapeva che avesse la vitiligine. La fidanzata di Andrea Cerioli, così, pubblicando una foto del suo polso, ha aggiunto ulteriori dettagli ribadendo che la sua non è molto visibile.

“Qualche macchietta sparsa. Allora, sarò onesta. Per il momento non mi crea disagio essendo contenuta. Certo, l’idea che possa aumentare un po’ mi spaventa ma più che per un fattore estetico, per la cura che poi bisogna avere, specialmente in estate. Le zone dove manca la melanina sono molto delicate, soggette a scottature e quindi è un po’ una rottura. Però, niente di insuperabile dai”, ha concluso.

