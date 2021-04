Arianna Cirrincione: “Un figlio con Andrea Cerioli? Ci pensiamo”/ Iva: “Entusiasmo!”

“Vorrei una famiglia tutta mia, ne sento proprio il bisogno”. Ad ammetterlo è Andrea Cerioli in uno dei suoi confessionali all’Isola dei Famosi 2021. “Quando sarà, sarà sicuramente il momento più bello della mia vita. Diventare papà credo che sia il sogno più grande che ho ad oggi. Io le ho detto che non vedo l’ora e che quando sarà pronta io sono qui a braccia aperte. Vorrei essere per mio figlio quello che è stato per me mia mamma”, ha ancora ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne. Ilary Blasi ne parla allora con lui in diretta, anche perché in studio c’è proprio la sua fidanzata Arianna Cirrincione. La ragazza cerca, però, di sviare un po’ il discorso, rimanendo sul vago: “Ne abbiamo parlato spesso. Non ci piace programmare…”

Andrea Cerioli sta affrontando il suo percorso all’Isola dei Famosi non al meglio, è per questo che Arianna cerca di incoraggiarlo: “Io sto benissimo, stiamo tutti benissimo, però mi raccomando, tirati su e fatti forza. Stai facendo un’esperienza bellissima, hai tanto da dare. Prendi solo il meglio e lascia tutto il brutto!” Quando però il collegamento si chiude, è Iva Zanicchi a dire la sua ad Arianna: “Cara, sei tanto carina ma un po’ più di entusiasmo! Lui piangeva, ti digli ‘Amore, ti aspetto! Appena arrivi faremo un figlio’. Ha bisogno di essere sostenuto, lo devi incoraggiare un po’!” Lei allora conclude con un “Ci penseremo”

