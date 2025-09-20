Arianna David si lascia andare ad uno sfogo sui social e confessa le proprie riflessioni ai fan.

Arianna David, amatissima ex Miss Italia che, nel corso degli anni, ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo partecipando anche ai reality come l’Isola dei Famosi. Sempre schietta e diretta, Arianna David non ha mai nascosto la sua lotta contro l’anoressia. L’ex Miss Italia è sempre stata sincera con il proprio pubblico a cui ha svelato anche la natura della sua lotta. La mia è anoressia nervosa. Non so se ne sono uscita, ma sto provando a farlo», aveva raccontato a novembre 2024 da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Oggi, a distanza di quasi un anno da quella confessione, la David, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un carosello di foto in cui mostra il proprio corpo lasciandosi andare ad una profonda riflessione sul momento che sta vivendo.

Le parole di Arianna David: la riflessione social

«L’estate sta volando via. Non me la sono goduta come avrei voluto. Ho lavorato con grande piacere, mi è mancato il mare, la sabbia, il sale sulla pelle, il rumore delle onde, il silenzio di un tramonto», si apre così il lungo messaggio di Arianna David. «Tra poco inizia la stagione che odio di più: l’inverno, il buio, Roma incasinata con il traffico, la solita routine», scrive.

L’ex Miss Italia non nasconde di sentire il peso, a volte, del tempo: «A volte vorrei tornare indietro nel tempo, a quando ero spensierata senza tanti mattoni che mi pesano sulle spalle come enormi macigni», ammette. «Mi chiedo se un giorno tornerò ad essere un po’ l’Arianna di un tempo, chissà, lo vorrei tanto», dice. Infine, confida il desiderio più grande: «Anche guardare il piatto dove mangio con un sorriso e senza le mie ansie, le mie paure…tornerà, lo so, lo sento… torneranno quei momenti… chissà», conclude.