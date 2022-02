Arianna David: “Bacio Soleil-Delia già programmato?”/ “Succederà dell’altro fra i 3”

Continua a tenere banco il triangolo Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della casa del Gf Vip 2021, un menage a trois che sta appassionando milioni di spettatori da settembre ad oggi. Sulla questione è tornato stamane il programma Mattino5, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, e per l’occasione vi era in collegamento l’ex Miss Italia ed opinionista Arianna David. In studio vengono mostrate le immagini del famoso bacio saffico fra la modella venezuelana e l’influencer italo-americana, e secondo l’ex Miss si tratta dell’ennesimo teatrino organizzato: “L’ho scoperto quasi per caso su Instagram ed ho visto che Alex disse a Delia ‘fai partire la bomba’ e poi è partito il bacio saffico, poi mi è puzzata la cosa”.

Dopo il bacio fra le due contendenti in amore c’è stata anche una sfuriata di Soleil con Alex Belli dentro la sauna, alla presenza sempre di Delia Duran, e a riguardo Arianna David ha commentato: “Una moglie che guarda questa psuedo scena fra Alex Belli e Soleil… non esisterebbe proprio l’amicizia con Soleil, io non ci starei nemmeno un minuto di più con Alex”, un pensiero, quello della David, che molti hanno condiviso in questi mesi, sottolineando come il trio abbia di fatto oltrepassato il limite.

ARIANNA DAVID SU SOLEIL, DELIA E ALEX BELLI: “SONO TUTTI COLPEVOLI”

In ogni caso secondo l’ex Miss Italia non esiste un solo colpevole nel triangolo, ma tutti e tre hanno le loro colpe: “Qui sono tutti colpevoli, lei potrà dire anche ti amo (riferendosi a Soleil ndr), poi la dentro le cose le senti amplificate, sono tutti e tre colpevoli – ribadisce – Soleil ha guardato un uomo che è sposato, Delia voleva farla pagare ad Alex ed ha fatto tutto un casino, è colpevole anche Alex”.

Poi Arianna David chiosa con lo scoop: “Ti ricordi (rivolgendosi a Federica Panicucci ndr), quando ti dissi che stava per accadere qualcosa ma non perchè io sia una veggente? Era normale che stava scoppiando una bomba, io sono stra-convinta che succederà altro”.

