Arianna David/ “Biagio e Miriana Trevisan? Storia fake, sembrano ‘Bella e la Bestia’”

Arianna David, ex Miss Italia ed opinionista spesso e volentieri di Mattino 5, continua a non credere nella storia d’amore scoppiata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Ieri l’ex concorrente è rientrato nella dimora più spiata d’Italia, passando una notte, si mormora di passione, con l’ex Velina nella Love Boat, la nave dell’amore, ma Arianna David ha commentato: “Non c’ho dormito tutta la notte, una scena pazzesca…”. E ancora: “Lei sembrava Belle della Bella e la Bestia che aspettava tra virgolette la bestia che in questo caso era Biagio”. Poi Arianna David ha proseguito: “Lei era uguale, il vestito era dello stesso colore, pettinata dello stesso colore di capelli…”.

Quindi Federica Panicucci l’ha incalzata ancor di più sulla storia d’amore fra i due, e l’ex Miss Italia ha ribadito il suo pensiero già esternato nelle scorse puntate di Mattino 5: “No io non credo in questa storia d’amore, è vera come i soldi del Monopoli, chi conosce Biagio lo sa, ti spiego anche perchè: allora tu non puoi per un mese e mezzo parlare male e picchiare duro su Miriana che non conosci, quindi già lì mi è puzzata la cosa. come entri in casa, casualmente la prima persona in cui si mette nel letto è Miriana, ma.. hai parlato male un mese e mezzo di lei? Ok. Poi scoppia questo amore quando io”.

ARIANNA DAVID VS BIAGIO D’ANELLI E MIRIANA TREVISAN: ATTESA LA REPLICA DEL CONCORRENTE

Arianna David non è la prima opinionista che accusa Biagio D’Anelli di questo comportamento, ma lui ha sempre rimandato al mittente ogni dito puntato, sottolineando che lo stesso aveva criticato Miriana Trevisan, in particolare nel suo rapporto con Nicola Pisu, in quanto secondo Da Biagio ‘Anelli l’ex Velina non voleva prendere una posizione precisa. Nei prossimi giorni ci sarà comunque modo per Biagio D’Anelli di poter rispondere per le rime ad Arianna David.





