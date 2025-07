Arianna David riavvolge il nastro dei ricordi e parla della sua storia d'amore con l'ex marito Marco Bocciolini, nonché padre dei suoi due figli...

Arianna David, un tuffo nella vita sentimentale della showgirl: chi è l’ex compagno Marco Bocciolini

Una delle storie d’amore più importanti di Arianna David è stata senza dubbio quella con Marco Bocciolini, ex marito e padre dei suoi due figli Tommaso e Gregorio. La loro relazione è terminata in modo turbolento e all’improvviso. L’ex Miss Italia, in una intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato le problematiche subentrate dopo la separazione con l’ex compagno. Difficoltà e problematiche di tipo economico, come racconta la stessa Arianna David nel salotto di Silvia Toffanin.

“Per un anno abbiamo dormito in tre in un lettino da una piazza e mezza. In casa avevamo le serrande rotte. Potevo permettermi di mangiare soltanto uno yogurt al giorno”, ha confidato la showgirl su Canale 5. Dell’ex marito, nonostante la rottura dolorosa, Arianna spende parole di elogio e prive di rancore.

Arianna David e l’amore finito male con l’ex marito Marco Bocciolini: “Stavo molto bene con lui ma poi…”

“Era gentilissimo, educatissimo, di una cultura incredibile. Io stavo molto bene”, racconta ancora l’ex modella. Arianna David ha cresciuto i suoi due figli piccoli da sola, rimboccandosi le maniche e curano le ferite della sua precedente relazione. “Portai Gregorio e Tommaso a Roma, eravamo in una situazione drammatica”, ribadisce la showgirl. E’ stata durissima per Arianna David, ma anche senza Marco Bocciolini ha trovato una via di uscita, rialzandosi.

“Mi sono rimboccata le maniche e ho fatto tutto da sola”. Oggi, dal punto di vista sentimentale, Arianna ha ritrovato la serenità grazie al marito e compagno David Liccioli. I due sono sposati dal 2017 e non potrebbero essere più felici l’uno al fianco dell’altro. Proprio all’attuale marito David, Arianna riconosce il merito di averla salvatoa da un momento difficile ed essersi preso cura della famiglia.