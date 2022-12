Arianna David choc: “Ho perso tre bambini”/ “Un dolore indescrivibile perchè quando…”

Arianna David e la confessione sugli aborti

Nella puntata di Pomeriggio 5 dell’8 dicembre, Barbara D’Urso, nella seconda parte della trasmissione, ha parlato di maternità soffermandosi sul fenomeno delle ragazze che decidono di non voler figli sottoponendosi anche ad operazioni chirurgiche per l’asportazione delle tube. Oltre a Guenda Goria che ha raccontato il dolore provato quando, a causa di una gravidanza extrauterina le hanno asportato una tuba, tra gli ospiti, c’era anche Arianna David che ha raccontato un dettaglio molto privato della sua vita.

L’ex Miss Italia ha così raccontato di aver perso tre bambini. Oggi, Arianna David è mamma di due figli, ma non nasconde l’enorme dolore provato quando ha avuto i tre aborti.

Le parole di Arianna David

“Arianna non avevi mai detto di aver perso tre bambini”, ha detto Barbara D’Urso. “La prima volta è successo quando avevo 30 anni. Aspettavo un bambino, sempre dal padre dei miei figli, ma la gravidanza non era voluta“, le parole di Arianna David. “Ho avuto un aborto spontaneo, però, io avevo già fatto l’ecografia ed è stata una cosa indescrivibile perchè io lo sentivo già mio anche se non l’avevo cercato”, ha aggiunto.

“Poi ne ho persi due con mio marito. Quando mi sono sposata, abbiamo provato ad avere un figlio e sono rimasta subito incinta. Un’altra cosa che non sapete è che per dieci anni ho sofferto di bruttissime forme di polmonite e quella mattina avevo fatto una lastra non sapendo di essere incinta da quindici giorni ed è andato via. Due mesi dopo sono rimasta di nuovo incinta e l’ho riperso di nuovo e mi sono rivolta a delle cliniche per degli esami perchè avevo già 44 anni”, ha concluso.

