Arianna David choc su Rai2: "Mi volevo buttare dal balcone, mio marito mi salvò". Il racconto da brividi da Monica Setta.

A Storie di Donne al Bivio abbiamo assistito ad una puntata parecchio difficile, con Arianna David che ha confessato le violenze subite dal suo ex compagno. La donna si è aperta a Monica Setta, spiegando di aver vissuto una malattia difficile che l’aveva quasi condotta al gesto estremo. In particolare, la vita con era diventata insostenibile e il marito l’aveva salvata per il rotto della cuffia prima che si buttasse dal balcone.

Arianna David: “Giorgio Faletti? Un amore rimasto nel mio cuore”/ “Non lo dissi subito ai miei genitori…”

“Mai avevo confessato la cosa più drammatica della mia vita, il mio tentato suicidio nel momento più drammatico della mia malattia”, ha detto Arianna David, “Quando la sofferenza era intollerabile una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa mia. Mio marito mi ha ripreso al volo”. Successivamente, la conduttrice ha spiegato i retroscena dolorosi della separazione dal marito, padre dei suoi figli che l’aveva lasciata da un giorno all’altro senza soldi e costretta a tornare a Roma con un trasloco velocissimo. Dopodichè, schiacciata dal dolore, conobbe un uomo che le fece passare le pene dell’inferno.

Arianna David: i problemi economici, l'amore con David Liccioli e la malattia/ Da anni soffre di anoressia

Arianna David, il nuovo marito che le ha insegnato ad amare ancora il cibo

Arianna David ha denunciato il suo ex compagno dopo le violenze perpetratesi nel tempo: “Mi dicevo che ero una fallita. E dimagrivo a vista d’occhio: un pezzo d’insalata, uno yogurt e quattro ore di palestra al giorno. Sono arrivata a pesare 40 chili“, ha raccontato a Monica Setta. L’ex fidanzato si era trasformato in un aguzzino: aveva tentato di strangolarla, l’ha trascinata per strada e le ha rotto il ginocchio con una mazza da baseball. Dopo tanto dolore, oggi è felicemente sposata con un uomo che la ama e soprattutto, la rispetta. Il nuovo marito ha preso in carico anche i suoi figli, e le ha fatto riscoprire il piacere di mangiare senza più sensi di colpa.