L'ex Miss Italia Arianna David ripercorre i momenti più belli e più difficili della sua vita: dal tentato suicidio all'amore per il marito Davide

Una vita segnata da grandi successi, ma anche tante, tantissime, sofferenze. L’ex Miss Italia Arianna David ha vissuto le pene dell’inferno in amore, salvo poi ritrovare la sua metà con l’attuale marito Davide Liccioli. A lui deve la sua rinascita sentimentale ed emotiva, scaturita da un passato molto difficile e segnato dall’anoressia. “Volevo buttarmi dal balcone ma mio marito mi ha presa al volo”, ha confidato l’ex modella in una intervista a Monica Setta, ripercorrendo la sua malattia e i suoi disturbi alimentari.

Disturbi che hanno messo in bilico il suo fragile equilibrio e che hanno costretto Arianna David a rimboccarsi le maniche per uscire dal buio. “E’ stata la cosa più drammatica della mia vita, il mio tentato suicidio”, spiega ancora Arianna David nel passaggio da Monica Setta. Un’intervista intensa e genuina, ricca di sofferenza, quella che l’ex Miss spera di aver messo alle spalle.

Arianna David ‘ringrazia’ suo marito Davide Liccioli: con il suo aiuto ha superato un momento terribile

“Quando la sofferenza era intollerabile una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa mia. Mio marito mi ha ripreso al volo”, ha confidato ancora la showgirl. Da quel maledetto incubo, Arianna David sembra esserne uscita definitivamente. Dal 2017, quando ha sposato Davide Liccioli, ha ritrovato serenità ed equilibro, ma anche riscoperto gli aspetti più belli della vita, che vanno dalla condivisione di valori al piacere di stare insieme e sognare un futuro splendente.

“Con il suo amore mi ha salvato. Ha sposato me e si è preso cura dei miei figli, mi ha portato a curarmi e con lui ho ricominciato a mangiare […] Ora più che mai so che l’amore cura”, ha detto Arianna nell’ospitata a Storie di donne al bivio. Insomma, si può proprio dire che Davide abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua rinascita. E oggi, l’uno al fianco dell’altro, non potrebbero essere più felici.