Arianna David il periodo buio della malattia dell'anoressia e il tentato suicidio che sventò grazie al compagno: "Era il momento di massimo dolore..."

Arianna David, l’ex Miss Italia racconta il periodo più buio della sua vita

C’è anche Arianna David tra le protagoniste di Storie di donne al bivio, questa sera martedì 1 luglio. La conduttrice televisiva e attrice italiana si racconta senza filtri nel salotto di Monica Setta, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita privata.

L’ex Miss Italia, nell’intervista rilasciata su Raiude, si sofferma soprattutto sulla lotta all’anoressia che la tormenta fin da quando era ancora molto giovane.

Il periodo più drammatico della sua vita è infatti rappresentato dal tentato suicidio, sventato dal marito che è riuscito ad intervenire tempestivamente, evitando un epilogo drammatico.

“E’ successo quando la sofferenza era intollerabile ed una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone e mio marito mi ha salvata”, il racconto choc di Arianna David.

Arianna David, la confessione choc sull’anoressia: “Non se ne esce mai fuori”

Da quando ha poco più di vent’anni Arianna David soffre di disturbi alimentari. L’aspetto più insidioso per l’ex Miss Italia è rappresentato dalle continue ricadute e dagli alti e bassi con cui troppo spesso ha fatto e dovuto fare i conti. “Non se ne esce mai fuori. Qualsiasi cosa ti accada nella vita te la prendi sempre col cibo”, la confessione amara della showgirl in una intervista riportata da Cinque Minuti su Rai 1.

Oggi la showgirl pesa quarantasei chili, cerca di mantenere il più possibile un equilibrio alimentare, ma le ricadute sono sempre in agguato e Arianna David tiene alta la guardia. “Perché alla fine te la prendi col cibo”, le sue parole. I fan e gli amici più stretti, naturalmente, non hanno mai smesso di starle vicino e sostenerla in questa lunga battaglia che, a quanto pare, non è ancora del tutto finita.