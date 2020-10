Arianna David difende Elisabetta Gregoraci/ “Briatore? Forse non l’ha dimenticata…”

Arianna David ritiene doveroso tornare a parlare di Elisabetta Gregoraci. Dopo la sua ultima ospitata a Mattino 5, la conduttrice ha usato i social per esporre meglio il suo pensiero in merito a quanto sta accadendo tra lei e il suo ex Flavio Briatore. La David ne prende subito le parti: “Da donna mi sono sentita di difenderla, anche se molte cose dette son venute fuori solo adesso, io non metto bocca, non mi piace stare a parlare del passato di una persona.” Così spiega, tirando in ballo i gossip lanciati dall’ex manager di lei: “Non capisco per quale motivo questo suo ex manager tiri fuori dopo tantissimi anni il passato di Elisabetta. Non credo sia carino mettere una persona in una situazione non bella, anche perché lei in questo momento non si può difendere.”

Arianna David difende Elisabetta Gregoraci e lancia lo scoop su Briatore

Non nega che qualche frase della Gregoraci possa essere stata non proprio delle migliori: “Certo magari ha sbagliato quando si è lamentata un po’ della vita fatta.” Tuttavia Arianna David tiene a precisare “Sappiamo benissimo le condizioni di vita che aveva, sappiamo chi ha sposato, le agevolazioni che ha avuto, però non bisogna condannare una persona che fa una scelta di vita e ha sposato un uomo facoltoso.” Infine lancia quello che potrebbe essere uno scoop: “In merito a ciò che ha dichiarato Flavio, che io conosco bene, l’unica cosa che posso dire è che magari lui non l’ha dimenticata. – e conclude – Forse lui non si aspettava che una donna di 40 anni si comportassi così con questa vicinanza con questo ragazzo.”





