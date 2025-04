Arianna David è stata ospite stamane di Storie Italiane per parlare di chirurgia estetica, lei che ha vissuto un vero e proprio calvario a causa di alcuni problemi susseguenti un intervento al seno che non è andato come doveva. “Quando ho vinto Miss Italia – ha raccontato la stessa Arianna David – e parliamo degli anni ’90, tante cose come oggi non c’erano visto che non esistevano i social”. E ancora: “La nostra generazione non era così attaccata all’estetica, io a Miss Italia ci sono capitata per caso, so che molti non mi credono, ma non pensavo di poter vincere e una occasione così importante ha pesato molto a livello psicologico ed è venuta fuori l’anoressia, ma io mi sono sempre accettata”.

Arianna David choc su chirurgia estetica: “Rifatto il seno 7 volte, un’odissea!”/ “Se tornassi indietro…”

Arianna David ha quindi avuto dei problemi alimentari subito dopo essere stata incoronata come la regina della bellezza d’Italia, poi ha proseguito: “Sicuramente ammalandomi di anoressia ha significato che vi fosse qualcosa che non andava, ma mai avrei pensato di andare a farmi una liposuzione anche perchè di grasso non ne avevo”.

ARIANNA DAVID: “RINGRAZIO PER AVERE FIGLI MASCHI”

Poi ha raccontato un aneddoto: “Io ringrazio Dio di non avere una figlia femmina perchè ai miei figli maschi grazie a Dio non gliene frega niente. Ieri sera avevo a casa la fidanzata di uno dei miei figli più giovani, che ha 16 anni e parlando con lei è venuta fuori che non è sempre come sembra sull’estetica: lei ha tutti i 9 a scuole, all’estetica non ci pensa, parla di argomenti che a volte ti spiazzano, quindi i giovani di oggi non sono solo ragazzi che pensano all’estetica, sono anche una generazione di ragazzi colti”.

Poi ha aggiunto: “Li ho accompagnati in discoteca e fuori sembrava un casting... tutte con le palette, le culotte, tutte con sti capelli… a 15 anni i genitori le fanno uscire così? Io stavo lì davanti ed ero impressionata, all’età loro non ero così”.