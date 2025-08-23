Arianna David e la battaglia con l'alimentazione: "Ero arrivata a pesare 39 kg"

Arianna David sarà tra le protagoniste di Storie di donne al bivio di Monica Setta, la trasmissione nella quale tante protagoniste del mondo dello spettacolo hanno avuto il coraggio e la forza di raccontarsi a tutto campo. E Arianna David non è stata da meno, raccontando la sua battaglia alimentare che l’ha portata a fare i conti con una vita totalmente diversa. In una intervista concessa tra le colonne del magazine Gente, Arianna David ha raccontato alcuni passaggi chiave della battaglia con la patologia affrontata: “Avevo paura di ingrassare, non mi piacevo. Sono arrivata a pesare 39 chili e sono alta 1,73. Mi nutrivo solo con una carota e mezzo finocchio al giorno. Eppure mi vedevo grassa”.

Ad oggi la situazione è fortunatamente migliorata, anche se Arianna David conosce bene le difficoltà dalle quali proviene. Nonostante ciò capitano ancora dei momenti bui, nei quali la modella fatica a mangiare, ma poi ricorda come i decenni di abitudine errate abbiano portato dei danni al suo fisico.

Arianna David: “I miei figli mi hanno dato forza”

Tornando a parlare della battaglia con il cibo, Arianna David ha confidato di aver ritrovato forza e soprattutto speranza grazie all’aiuto dei suoi figli, che non hanno mai mollato il suo fianco e sono riusciti a darle quella forza di volontà necessaria per lasciarsi il più possibile questa storia alle spalle:

“Pensare ai miei figli è sempre stata la mia priorità anche durante la mia sofferta separazione dal padre dei miei ragazzi” ha raccontato la showgirl che adesso sembra aver voltato pagina, eccezion fatta per qualche periodo storto che purtroppo non manca.