Arianna David e la malattia, il tragico racconto sui disturbi alimentari: "Soffro di anoressia nervosa". La triste storia della ex Miss Italia

La splendida Arianna David, modella classe 1973, ha vinto Miss Italia a vent’anni, nel 1993. Una carriera, la sua, tra mondo della moda e tv, con diverse esperienze sul piccolo schermo. Nonostante una vita all’apparenza perfetta, Arianna David ha dovuto fare i conti fin da giovanissima con una grave sofferenza a causa dei disturbi alimentari che la affliggono. La ex modella, infatti, da quando ha 21 anni soffre di anoressia nervosa, tanto che è arrivata a pesare persino 39 chili nonostante sia alta un metro e 73. A “Cinque Minuti” su Rai 1, ha confessato come indossi la taglia 34 da bambina, anche se oggi fortunatamente ha qualche chilo in più rispetto al passato: pesa infatti 46 chili, non abbastanza sicuramente, ma più rispetto a prima.

Quella con l’anoressia, per Arianna David, è una storia lunga e contorta. “Quando hai questo problema non ne esci mai fuori. Si hanno continuamente delle ricadute, purtroppo te la prendi sempre con il cibo” ha rivelato. “In questo periodo della mia vita io sto soffrendo di anoressia nervosa, sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare” ha rivelato durante l’intervista, spiegando di non guardare le calorie per paura di ingrassare ma di non avere proprio fame.

Malattia Arianna David: i disturbi alimentari cominciati durante gli anni del liceo

Già da ragazzina Arianna David aveva dovuto fare i conti con i problemi alimentari. Dopo essere stata una bambina molto magra, negli anni del liceo aveva messo su qualche chilo, arrivando a pesare 65 chili: vista l’altezza, un peso assolutamente normale, per il quale però i compagni la prendevano in giro, tanto da spingerla a seguire una dieta molto attenta prima di prendere parte a Miss Italia.

Poi, a 21 anni, i primi veri problemi con il peso, tanto da soffrire di amenorrea, ovvero mancanza di ciclo. Problemi che, per la ex Miss Italia, tornano ciclicamente, costringendola a fare i conti con diversi disturbi.

