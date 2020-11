Arianna David “Ex violento? Voleva usare l’acido..”/ Rivelazioni choc a Mattino5

Arianna David dopo tanti anni ha finalmente la forza di raccontare la sua storia a Mattino5, storia di violenza, di anni passati a subire accanto al suo ex, un uomo con il quale ha vissuto un flirt per qualche mese fino a quando non ha capito che le cose non andavano bene e lui ha perso la testa. Qualcosa Arianna David l’aveva rivelata ai giornali all’epoca ma mai in tv e oggi a Mattino5 rivela: “Ho vissuto un incubo per tre anni, mi sento tanto in colpa, non sono una sprovveduta, non capisco come ho fatto a cadere in qualcosa di simile, non mi sono resa conto di quello che stava succedendo. Quando conosci un ragazzo non si presenta con una targhetta dicendo ti farò del male.. abitavo con mia nonna, ero sola, mi ero separata, ero a Roma da poco ma dopo quattro mesi ho capito che non andava bene e a quel punto è stata l’apocalisse”.

Arianna David torna a parlare delle violenze subite: “Voleva usare l’acido e mi ha puntato una pistola”

L’ex Miss Arianna David spiega anche di essere stata minacciata con una pistola puntata alla testa e anche con dell’acido, che magari non avrà mai usato, e racconta: “Lui mi picchiava molto, non ne ho mai parlato televisivamente, ho rifiutato le ospitate all’epoca.. sono passati tanti anni e ora riesco e sono più rilassata.. lui mi sputava per strada, ha provato ad investirmi e mi sono nascosta sotto un pulmino per mezz’ora aspettando aiuto. Non ho chiamato la polizia perché mi minacciava, avevo paura che facesse del male ai miei figli..”. Gli opinionisti la spingono a non sentirsi in colpa e di assolversi anche se lei alla fine rivela: “Ho ritirato la denuncia ma non posso dire perché..”.

Il racconto choc di Arianna David vittima di uno stalker: “Ha cercato di investirmi”#Mattino5 pic.twitter.com/P0RrAsDSK9 — Mattino5 (@mattino5) November 5, 2020





