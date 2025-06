Un amore giovanile ma che non toglie nulla alla sua intensità; Arianna David aveva solo 19 anni quando ha conosciuto Giorgio Faletti ma dalle sue parole di oggi a La Volta Buona si evince quanto sia stato speciale e indimenticabile quel rapporto con il compianto scrittore, cantautore e attore. “Portavo rispetto al personaggio che era anche perchè era molto più adulto. Lui conduceva il programma dove ci siamo conosciuti, eravamo tante ragazze; siamo entrati in simpatia quasi per caso… Quella simpatia si è poi trasformata in amore”.

Proseguendo nel suo racconto a proposito della liaison con Giorgio Faletti, Arianna David ha utilizzato parole più che al miele nel descrivere non solo la genesi del loro amore ma soprattutto la caratura del compianto artista. “Ho un grande ricordo della storia con lui, era un uomo di spessore, valori; un uomo educatissimo, legato tanto alla sua mamma. Era di una cultura incredibile; quell’anno ho imparato molto sia a livello lavorativo che umano”.

Arianna David a La Volta Buona: “Voleva che andassi con lui a Milano, le lacrime di mamma…”

Ai tempi, data la giovane età, non fu facile per Arianna David raccontare ai genitori della storia d’amore con Giorgio Faletti proprio per via della differenza d’età. “Non lo dissi subito alla mia famiglia perchè comunque aveva 2 anni in meno di mia mamma; dovevo trovare il modo di entrare in questa sfera. Poi ovviamente la cosa è venuta alla luce, lo hanno conosciuto e frequentato”.

Per rispettare il volere della madre, come spiegato nel salotto di Caterina Balivo, Arianna David decise di non seguire Giorgio Faletti a Milano ma quell’amore si concluse comunque con un gran ricordo nel cuore di entrambi. “Ero piccola, dopo il programma andò a vivere a Milano e voleva anche che andassi a vivere con lui. Mamma aveva però paura che andassi via, la trovai a piangere, era molto legata a me…”.

