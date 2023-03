Arianna David: “Ho subìto 6 operazioni al seno”/ “Ho una protesi in giro nel costato”

Arianna David, ai microfoni di “Storie Italiane, trasmissione di Rai Uno presentata da Eleonora Daniele, ha raccontato il dramma personale vissuto (e che continua a vivere), dopo un intervento di mastoplastica additiva. La donna ha ricordato che in passato aveva una prima di seno e di avere sempre accettato il suo fisico. Le prime pressioni, però, sono arrivate quando le è stato impedito di fare campagne pubblicitarie per abbigliamento intimo a causa delle sue forme “poco generose”. A un certo punto, quindi, Arianna David ha deciso di intervenire e di affidarsi alla chirurgia estestica.

ARIANNA DAVID: “HO SUBÌTO 6 OPERAZIONI AL SENO E DOVREI ESSERE ANCORA OPERATA”

Aveva 27 anni, la donna, quando si è sottoposta al primo intervento ed è “andato bene, ma dopo la prima gravidanza, durante l’allattamento, una protesi mi è uscita da sotto il muscolo. Ho subìto 6 operazioni una dietro l’altra e ancora oggi dovrei essere operata, perché il seno sinistro mi sta ancora andando in giro nel costato!”. Arianna David ha aggiunto che “ciò che sinceramente non mi fa più sentire donna è che un medico si è permesso di mettermi una protesi di 375 grammi senza il mio permesso sul mio toracino. Sono alta 173 cm, peso 48 kg ed era ovvio che non potesse reggere una protesi così! Metto quindi reggiseni imbottiti”.

