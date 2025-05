Arianna David è una conduttrice e attrice molto nota che ha iniziato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima. Dopo aver fatto il suo debutto sul piccolo schermo come attrice e valletta iniziò a lavorare anche nel mondo della moda e nel 1993 è stata eletta Miss Italia per via della sua incantevole bellezza. Sfortunatamente la sua vita non è stata sempre serena, spesso infatti ha dovuto fare i conti con momenti davvero difficili ma con la sua forza e la sua determinazione è sempre andata avanti.

Dopo una relazione alquanto tormentata che si è trasformata in una storia di violenza e stalking Arianna David pensava di aver trovato l’amore e la serenità con l’ex compagno Marco Bocciolini. Dalla loro relazione sono nati due figli, Tommaso e Gregorio, col tempo però si sono resi conti che le cose tra loro non funzionavano e hanno deciso di dirsi addio. Dopo la rottura lei tornò a vivere a Roma insieme ai suoi figli, in condizioni però molto complesse. In quel periodo ha fatto i conti con gravi problemi economici, lei stessa qualche tempo fa ha raccontato a Verissimo che per più di un anno hanno dormito in tre in un letto da una piazza e mezza e le serrande in casa erano rotte. Lei mangiava solo yogurt perché non poteva permettersi altro, però non si è mai arresa e pian piano è riuscita a riprendere in mano la sua vita.

Nel corso della sua vita la nota conduttrice e attrice ha affrontato periodi davvero bui, però dal punto di vista sentimentale ha ritrovato l’amore e la felicità quando ha conosciuto David Liccioli grazie ad un’amica che i due avevano in comune. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, infatti nel 2017 sono convolati a nozze dopo neanche un anno di relazione.

La battaglia più grande e faticosa di Arianna David però è sempre stata la sua malattia, da circa trent’anni infatti soffre di anoressia nervosa. Qualche tempo fa a Verissimo ha raccontato che mangiava solo una carota e un po’ di finocchio, era arrivata a pesare 39 chili ma lei non si vedeva mai magra. Ha anche rivelato: “Chi ha questo disturbo ha una visione distorta del proprio corpo. Per due anni mi si è bloccato il ciclo, perdevo i capelli, avevo tante difficoltà fisiche“. L’ex Miss Italia oggi sta bene, anche se a parer suo non si guarisce mai realmente da questa malattia perché lo stato d’animo incide molto sulle ricadute.

