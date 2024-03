Arianna David, la malattia: “Sono talmente nervosa che non ho appetito”/ “Soffro di anoressia da anni…”

Arianna David e l’anoressia nervosa: “Quando le imposizioni della società toccano persone fragili come me…”

Oltre trent’anni fa Arianna David ha scoperto la notorietà con il trionfo a Miss Italia; da allora la sua carriera è stata un continuo crescere ma, come spesso accade, non sono mancati i momenti di difficoltà. Come riporta il Corriere della Sera, la conduttrice ha rilasciato una toccante intervista nel programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, raccontando del difficile calvario della malattia che la accompagna da diversi anni.

Arianna David ha raccontato di soffrire di anoressia nervosa da 30 anni: “All’inizio non era tanto la paura di ingrassare, esistevano dei modelli di top model che erano molto filiformi; bisognava essere come loro per fare determinati lavori”. Queste le parole dell’ex Miss Italia, che – sempre nel programma di Bruno Vespa – ha aggiunto: “Quindi parliamo di imposizioni della società sbagliate: quando toccano persone un po’ più fragili, come posso essere io, accade questo…”.

Arianna David: “Quando ti ammali di questo tipo di malattia non se ne esce mai fuori…”

Proseguendo nel raccontare il calvario della malattia nel programma “Cinque Minuti”, Arianna David ha spiegato: “Sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare e mi alleno anche in palestra, ma non guardo le calorie o cosa c’è nel piatto, il problema è che io non ho fame”. La conduttrice ha dunque spiegato come nel tempo, nonostante la sua voglia di affrontare la malattia, sia più volte stata sopraffatta dai sintomi: “Purtroppo quando ti ammali di questo tipo di malattia, non se ne esce mai fuori, si hanno continue ricadute. Qualsiasi cosa avvenga nella tua vita, purtroppo tu te la prendi sempre con il cibo”. Arianna David ha dunque lanciando un appello, invitando chiunque soffra di questo genere di patologie ad affidarsi a specialisti: “Ecco perché il consiglio che mi sento di dare a chi come me soffre di questi disturbi è di andare in un centro specializzato e chiedere aiuto, perché da soli è veramente difficile…”.

Arianna David ha poi concluso l’intervista nel programma di Bruno Vespa – come riporta il Corriere della Sera – spiegando le ragione che l’hanno portata a non chiedere aiuto fin da subito: “Perché nella vita ci sono tante cose, come pagare il mutuo e così via… Pagare 150 euro a prestazione diventa molto impegnativo per una persona che ha uno stipendio normale. Se ora andrò in un centro? Ci penserò…”.











