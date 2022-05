Arianna David “Mercedesz Henger fidanzata? Non equivocate”/ “La verità su Fulvio…”

Mercedesz Henger è attualmente impegnata a “L’Isola dei Famosi” e la sua partecipazione, ovviamente, l’ha messa ancora di più al centro dell’attenzione mediatica. Già al momento del suo sbarco, la ragazza era stata criticata! Additata di aver preferito le telecamere alla mamma, in ospedale per via di un incidente. Nessuno però aveva tenuto conto dell’esistenza un contratto da onorare e che Eva, per prima, desiderava che la figlia non rinunciasse all’esperienza. E tanto per non farsi mancare nulla, si era poi sparsa la voce che la 30enne fosse fidanzata, nonostante lei si professasse single. Arianna David, informata sui fatti, è quindi intervenuta, in diretta da Barbara D’Urso, per svelare la sua verità…

VIVONO SOTTO LO STESSO TETTO MA…

L’ex Miss Italia ha smentito il fatto che Fulvio Pavanati (questo il nome dell’uomo chiamato in causa) e Mercedesz siano una coppia. Lo sono stati, c’è stata una frequentazione che è poi finita, definitivamente. Tra loro è comunque rimasto un bellissimo legame. Per questo la Henger, per supportare il suo amico, non si è tirata indietro per dargli una mano. «Ha fatto una cosa bellissima», ha sottolineato la David. La bionda naufraga, infatti, starebbe ospitando Fulvio in casa sua, per questo verrebbero spesso visti insieme. Le frasi di Arianna, però, sarebbero state equivocate. Dal racconto fatto, in effetti, sembrerebbe che Fulvio, abbia serie difficoltà finanziarie, tanto da dover vivere in casa d’altri. Una conclusione frutto di un racconto forzatamente stringato per via dei tempi televisivi velocissimi. Per questo, ora, la 48enne desidera tornare sull’argomento per spiegare meglio la situazione attraversi i microfoni de IlSussidiario.net.

Arianna David ci spiega che le difficoltà di Fulvio non riguardano affatto la parte economica o lavorativa della sua vita. Si tratta di una reciproca scelta logistica legate al Covid. L’uomo, infatti, vive in Brianza e per salvaguardare la salute della famiglia ed evitare contagi durante la settimana preferisce fermarsi a Milano. Mercedesz Henger, essendo molto altruista ed empatica, ha semplicemente invitato Fulvio ad appoggiarsi a casa sua. Un posto più comodo di un albergo, anche perché l’appartamento, tra l’altro, sarebbe ubicato nello stesso quartiere milanese dove lui lavora. Una proposta nata spontaneamente, dal cuore, visto che, nonostante la relazione finita, tra i due è rimasto un grande affetto e una sana amicizia. «Cosa che fa onore a questi ragazzi», ha aggiunto la David. In cambio, Fulvio sia durante la frequentazione che dopo, quando la Henger è via per lavoro, si occupa dei cagnolini assieme allo zio di Mercedesz. Esattamente come ora che è impegnata in Honduras. Fulvio, conclude Arianna, è una persona della quale Mercedesz si fida molto. Fiducia ampliamente ripagata dal suo ex, ora grande amico. La prova di come i sentimenti possano trasformarsi ma rimanere comunque belli e puliti. In barba alla malizia del gossip…

