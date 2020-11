Arianna David piange disperata “Violenze e stalking”/ “Lui mi voleva investire e…”

Arianna David piange disperata a Mattino5 e lascia senza parole Federica Panicucci che deve addirittura chiedere un bicchiere d’acqua perché non riesce nemmeno a deglutire. La confessione, la disperazione e le parole della sua opinionista arrivano come un fulmine a ciel sereno e cambiano la direzione della trasmissione soprattutto quando lei, in lacrime, urla contro questa società sbagliata, contro quelle persone che ridevano quando il suo aguzzino, il suo stalker, ha provato a metterla sotto con la macchina: “Me lo ricordo come se fosse ieri, io stavo scappando, lui mi voleva mettere sotto e c’era gente per strada che rideva, nessuno mi ha aiutato… tre anni di solitudine, perdevo i capelli, pesavo 45 chili… ero sola e disperata”. L’ex Miss racconta che quando è arrivata a Roma ha conosciuto quest’uomo che è diventato il suo stalker e l’ha costretta a tre anni di inferno.

Arianna David piange disperata “Violenze e stalking”

Arianna David racconta di aver subito violenza, di essere stata picchiata, minacciata e che per mesi ha taciuto perché era completamente sola, perché aveva i due figli in casa e anche un’anziana di novanta anni e temeva per loro. Il raccolto sconvolgente la porta fino alle lacrime svelando anche che il caso è finito su tutti i giornali e che tutti lo sanno ma Federica Panicucci la invita a parlare di quello che le è successo per tutte le donne perché sicuramente è una storia che va approfondita. Lei si dice subito disponibile e quindi l’argomento è rimandato, almeno per adesso…

Ecco il video del momento:

In diretta a #Mattino5 il racconto shoccante di Arianna David

“Il mio stalker ha cercato di investirmi” pic.twitter.com/Z6Cnq9Pzm2 — Mattino5 (@mattino5) November 3, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA