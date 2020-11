Arianna David “Pierpaolo cameriere di Elisabetta Gregoraci”/ Rispunta il contratto…

Arianna David “Pierpaolo cameriere di Elisabetta Gregoraci”

Arianna David si dice possibilista parlando di una possibile relazione tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci a Mattino5 ma Riccardo Signoretti, che su Nuovo ha pubblicato una nuova intervista a suo nome, la incalza facendole notare che parlando con lui ha definito l’ex velino al massimo il suo cameriere: “Su Nuovo dichiara che Pretelli per la Gregoraci può essere al massimo un cameriere”. A quel punto Arianna Davide viene richiamata anche da Federica Panicucci che ribadisce tutto il suo rispetto per la categoria dei camerieri, risponde: “Io non mi ricordo di aver detto questa cosa, chiedo scusa, va bè ma se uno dice chauffeur mica significa quello..”. A quel punto a risponderle interviene Giulio Pretelli: “Cameriere mi sembra davvero una cosa assurda, Elisabetta da modo a Pierpaolo di pensare che ci sia qualcosa, lui è preso da lei e farebbe di tutto..”.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno un contratto?

Sul famoso rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli poi spunta anche Riccardo Signoretti che, oltre a ribadire che i due non sono legati da un sentimento profondo, ribadisce il fatto che il velino potrebbe soffrire per via di quello che lega la calabrese a Flavio Briatore, il famoso contratto che, a quanto pare, scade il prossimo 27 dicembre. E’ per questo motivo che ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e prendere in mano la sua libertà? Da queste dichiarazioni Federica Panicucci prende le distanze dicendo che non sa se questa cosa sia vera, ma Signoretti parla anche di questa presunta scadenza, a quel punto Pierpaolo avrà l’occasione che aspetta?



