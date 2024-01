Arianna David/ “Sono tornati i disturbi alimentari, ho bisogno di stare un po’ da sola”

Arianna David è stata ospite stamane di Storie Italiane per parlare dei suoi problemi legati ai disturbi alimentari, lei che ha vissuto in prima persona l’anoressia, arrivando a pesare fino a 39 chilogrammi. “Miss Italia negli anni ’90 era una specie di piccolo traguardo nei sogni di noi adolescenti – ha spiegato Arianna David – noi all’epoca eravamo delle adolescenti bambine, non è come oggi che sono molto più adulte per l’età che hanno, forse anche troppo. Volevo tanto entrare nel mondo dello spettacolo ma non per apparire, non lo faccio neanche oggi che ho 50 anni, ma perchè quando sono nata la mia dote era quella di appartenere ad un mondo artistico. Ho fatto il liceo artistico, amo cucinare, dipingo, so truccare, tutte cose molto manuali”.

E ancora: “La notorietà è stata talmente grande ed è vero che ero poco strutturata, io non sono e non ero maliziosa, sono troppo semplice e la mia semplicità cozzava con il mondo che mi era arrivato davanti, io faccio cose che facevano le donne adulte, sono stata costretta a crescere in fretta”.

ARIANNA DAVID: “NON MI SONO MAI PIACIUTA”

Arianna David ha quindi proseguito, spiegando quando ha iniziato a stare male davvero: “A metà anno di Miss Italia. Sembra un po’ un paradosso ma io non mi sono mai piaciuta e forse non mi piaccio neanche oggi, è una cosa assurda. Ho una fragilità incredibile e una forza incredibile che si scontrano in continuazione. Io cerco certezze e quando queste crollano ricado giù, non so spiegartelo, è molto difficile. Devo essere onesta, ho ricominciato a perdere peso so che da casa non si percepisce ma non è normale che io abbia una taglia 34 e pesi 47 chilogrammi”. E ancora: “Un giorno mio marito mi ha guardato e con un’aria un po’ infastidita mi ha detto ‘Ma che gambe hai fatto?’, lui l’ha detto senza malizia ma avrei voluto un abbraccio. Io sto bene, non sono una persona malata, ma in questo momento sono destabilizzata su tante cose e ciò ricade sempre sul mio fisico come avvenuto anni fa per Miss Italia”.

Arianna David ha raccontato: “Mi hanno sempre criticato l’accento romano, che non ero altissima, la costituzione delle gambe… tante cose che se non sei strutturata vai fuori di testa. Bisogna giudicarmi per come lavoro, ma non devi farmi un body shaming se no mi ammazzi. Io mi sono anche molto estraniata da Instagram per questo”.

ARIANNA DAVID: “DOPO AVER SMESSO LE OSPITATE DA BARBARA D’URSO…”

Arianna David ha aggiunto: “Sono stata spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso come opinionista e questo mi piaceva molto perchè avevo anche una voce e un pensiero non solo un corpo, poi è crollato tutto”, ed evidentemente ha accusato il colpo. “Mi avevano proposto un reality che non ho sentito di accettare perchè non ero abbastanza forte quindi ho preferito prendermi un po’ di pausa e con fatica cerco di andare avanti. Ma non è solo questo, a volte penso che sto invecchiando, voglio stare sempre sola a casa, non voglio vedere nessuno, forse ho bisogno di stare un po’ con me stessa per capire dove sono sbagliata”.

Arianna David ha aggiunto. “Io ho cresciuto due figli da sola, mi sono tolto il cibo di bocca per darlo a loro, e inoltre soffro da quando ho 21 anni di attacchi di panico, a volte quando sono sola in macchina devo combatterla. Io ho cercato di farmi aiutare ma son sempre scappata, non ho sentito empatia”. E ancora: “Io sono molto anaffettiva, ho bisogno di tanto affetto ma non riesco a darlo, mio marito mi dice che non abbraccio mai”. Pochi giorni fa il papà di Arianna David ha avuto anche un problema fisico: “Lui è sempre stato un highlander e vederlo così in un letto non mi sta aiutando, poi a Natale ho perso un amico in 12 ore, prima di Natale mio figlio ha avuto un incidente a judo…”. Alla fine anche Eleonora Daniele si è commessa: “Noi donne dobbiamo darci una mano, e io voglio aiutarti, mi hai fatto piangere amica mia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA