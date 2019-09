Arianna David/ “Stalker? Costretta a ritirare la denuncia, non sono stata aiutata”

Arianna David, l’ex miss e volto noto della televisione, si è seduta nel salottino di Storie Italiane su Rai Uno, per affrontare l’argomento dei disturbi alimentari, questione già trattata nelle scorse puntate dal programma della tv pubblica. “Ci sono passata negli anni ’90 quando andavano di moda le modelle magrissime, quando avevi qualche chilo in più non ti facevano lavorare. Sono caduta in un loop che poi mi son portato dietro per anni… io poi ho capito che bisogna accettarsi per quello che si è. Io non sono mai stata una in carne e molte volte sui social mi insultano. A volte può essere un fatto di costituzione e quindi ci rimango male perché pensano che abbia dei disturbi alimentari. Io sto benissimo, sono una mamma e sono felice, la questione dei disturbi ce l’avevo quando da giovane, ora sono maturata”. Arianna David è stata vittima di una storia di stalking: “Si era una storia sbagliata che mi ha portata ad avere tre anni di inferno, molte cose non si possono raccontare in tv, ma l’unica cosa che dico è che se una donna dice “no” non è giusto che qualcuno si permetta di metterle un dito addosso. Una donna deve essere libera di poter scegliere”.

ARIANNA DAVID A STORIE ITALIANE

“Non si è trattato comunque di un fidanzato – ha specificato l’ex miss – ma di una persona che si era fissata con me, e che “sono stata costretta” a frequentare diversi anni prima di andare a denunciarlo. Ha cercato di investirmi di giorno per strada con la gente che vedeva e rideva senza aiutare. Forse la gente ha paura non so… Purtroppo sono stata costretta a ritirare la denuncia ma non posso specificare meglio, l’ho fatto per una serie di situazioni non belle per delle cose che non posso dire, quindi la cosa è morta lì”. Fortunatamente lo stalker non si è fatto più vivo: “Si, ha smesso e forse qualcuno mi ha aiutata dall’alto… Sono stata in un centro dove aiutano le donne ma con grande delusione sono stata aiutata zero da questo posto, che è uno dei più famosi dove una donna possa andare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA