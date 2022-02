Arianna David vs Biagio D’Anelli/ “Tratti male tutti, chiami mio marito per i favori”

Duro scontro andato in onda stamane in diretta tv a Mattino 5 fra l’ex concorrente del Gf Vip 2021, Biagio D’Anelli, e Arianna David. L’ex Miss Italia non ha mai creduto alla storia d’amore fra Biagio e Miriana Trevisan, e stamattina l’ha ribadito. A cominciare il discorso è stato lo stesso vippone, che rivolgendosi alla David ha spiegato: “Visto che millanti tutta questa amicizia con me, come si chiamano mia madre, mia sorella, mia zia, li sai i nomi? Volevo dirti una cosa. Commenti da tempo il Grande Fratello ma fai delle affermazioni come se non avessi visto il programma perchè Biagio non è andato da subito nel letto di Miriana, io dovevo dormire con Gianmaria, poi Gianmaria litigò con Jessica e mi trovai a letto con Miriana, quindi una cosa è diversa”.

Biagio D'Anelli scrive a Miriana "Magnifico riaverti tra le braccia"/ "Voglio te"

Arianna David ha replicato: “Mi sa che tu le cose che dici non te le ricordi caro…” e D’Anelli ha proseguito: “Mi fai ridere perchè dici che utilizzo le persone per apparire. Innanzitutto sono dieci anni che lavoro in questa fantastica azienda come opinionista, e a differenza di altri concorrenti che vanno al Gf diciamo dopo anni di luce spente, non ho bisogno di tutta questa visibilità, ringrazio il Grande Fratello perchè adoro quella famiglia ma sono dieci anni che sono qua”. Quindi Arianna David si è infervorata: “Hai cavalcato 10 anni di tv su storie che non sono mai esistite, fammi parlare se no io sto zitta. Quali sono le storie? Tu hai fatto tutta una tiritera con Flavia Vento, hai fatto piangere a casa Emanuela Tittocchia con cui ci stavi assieme e non le hai portato dispetto”.

Arianna David/ “Biagio e Miriana Trevisan? Storia fake, sembrano 'Bella e la Bestia'”

ARIANNA DAVID VS BIAGIO D’ANELLI: “MA CHE COSA STAI A DI’?”

E ancora: “Biagio la devi finire di parlarmi sopra perchè con me non funziona. Lo sappiamo tutti Biagio è inutile che continui a raccontare bischerate in televisione, ma dove vuoi arrivare? Sai cosa dovevi fare? Dovevi entrare dentro la casa del Grande fratello e far vedere cosa vali tu perchè tu vali tanto come persona Biagio, io ti conoscono tu vali tanto, ma hai fatto il ragazzino di 16 anni, non ti porta niente, io so che tu non sei innamorato, è inutile che continui”.

La risposta di Biagio D’Anelli: “Io devo dare giustificazioni ad Arianna David di una persona che io amo, e che mi sono trovato molto bene in casa, io perchè mi devo giustificare? Cosa frega ad Arianna della mia vita?”. Quindi Arianna David è esplosa: “Tu chiami anche mio marito quando ti servono i favori ma che cavolo stai a dì? Sei un’opportunista ti è venuto il delirio di onnipotenza da quando sei entrato al Gf, stai trattando male tutti, tutte persone che ti vogliono bene, compresa me, Biagio datti una regolata”.

BIAGIO D'ANELLI NOTTE DI PASSIONE CON MIRIANA TREVISAN AL GF VIP?/ "Voglio solo a te"

Volano gli stracci a #Mattino5 tra Arianna David e Biagio: voi da che parte state? pic.twitter.com/G5cHRML3T7 — Mattino5 (@mattino5) February 2, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA