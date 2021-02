Arianna David Vs Emanuela Tittocchia/ “Critica Walter Zenga? Non sei genitore, io sì”

Il clima si fa rovente a Mattino5 dove si parla di quello che è successo al Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, della questione Zenga. La discussione a questo punto si accende tra chi non trova giusto il comportamento di Walter Zenga e chi lo difende a cominciare proprio da Arianna David convinta che l’atteggiamento di Andrea non sia proprio da lodare come fanno alcuni. In particolare, la David spiega: “Io trovo in Andrea un’immaturità, fai di cognome Zenga, sei al Grande Fratello Vip, tu entri lì per un cognome e per non per la tua carriera, portare rispetto ad un genitore a mio avviso è prendere il telefono, chiamare e andare anche fino a Dubai per parlare con lui, non ha mai abbandonato i suoi figli, se tre gli vogliono bene”. A quel punto Emanuela Tittocchia dice la sua interrompendo la Miss e lei risponde un po’ cattiva: “Io sono un genitore e parla da genitore, tu non lo sei!”.

Arianna David contro Emanuela Tittocchia sulle critiche a Walter Zenga

A quel punto l’attrice continua a ribadire che lei parla da figlia ed è la stessa cosa. Un padre non può comportarsi in questo modo con un figlio perché tutti hanno bisogno dei genitori e la dimostrazione è che Andrea Zenga ha pianto a dirotto: “Mi sto molto trattenendo e sto facendo fatica a non dire tutto quello che penso. Io sono figlia e ad avere un padre così penserei sicuramente che lui ha fallito con me”. La David inizia ad urlare sottolineando che un genitore non si scredita mai perché bisogna ringraziare per averci messo al mondo ma la Tittocchia non è d’accordo: “Non basta una serata cipi cipi per essere un padre, ve lo devo spiegare come si mette al mondo un figlio?”.



