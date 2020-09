Arianna David Vs Flavia Vento/ “Rubi lavoro agli altri!”, lei: “Ma chi ti conosce!”

La lite è servita a Mattino5 dove in studio siede Flavia Vento e dove si sta parlando proprio della sua serie di abbandoni ai reality a cui prende parte. In molti continuano a criticare il suo atteggiamento e lei, invece, continua a ribadire di essersi pentita ma di averlo fatto perché ha sentito un brivido lungo la schiena e ha pensato che il suo cane anziano e malato avesse bisogno di lei. Fino a questo punto il discorso, come sempre, non fa una piega, ma le temperature si alzano un po’ quando interviene in collegamento Arianna David al grido di “Siamo amiche da tanti anni ma…”. Già su questo punto Flavia Vento ha da ridire visto che ammette di essere uscita con lei da giovane ma di non sentirla ormai da anni e che l’ultima volta che l’ha visto è stata all’Isola dei Famosi: “Ma chi ti conosce! Le amiche sono altre… noi non ci sentiamo da anni e ci saremo viste tre volte in tutto..”

ARIANNA DAVID E FLAVIA VENTO, LITE A MATTINO5

Questo non ferma Arianna David che, dopo aver dato della nervosetta alla sua compagna di avventure rilancia: “Quando si va nei reality si firmano dei contratti, si prendono degli impegni, si sa a quello che si va incontro, tu hai lasciato l’Isola dei Famosi per le sigarette… tu hai rubato il lavoro ad altre persone che avrebbero voluto partecipare al reality”. Flavia Vento risponde a tono: “Ma non è vero, va solo a discapito mio non degli altri… io non sono uscita perché non mi piaceva la casa, mi piace, mi sento in difficoltà che sono qui..”. Il discorso si sposta di nuovo sull’Isola dei Famosi e mentre Flavia Vento rivela di aver lasciato il programma perché punta dagli insetti, Arianna David continua a dire che in realtà lo ha fatto per le sigarette.



