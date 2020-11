Arianna David Vs Marzia Gregoraci/ “Santo D*o, venisse a dire qualcosa su Elisabetta”

Arianna David non ci sta e oggi, parlando del Grande Fratello Vip 2020 e di quello che è successo ad Elisabetta Gregoraci, tira fuori la questione degli attacchi con tutto quello che questo significa. Lei continua a definirsi paladina amica della showgirl calabrese mentre la sorella di quest’ultima, Marzia, ha chiarito più volte che questo non corrisponde al vero. Quando interrogata da Federica Panicucci, l’ex Miss Italia ha risposto sulla questione ha definito i parenti e gli amici della Gregoraci “Fantasmatici” insinuando che invece di difendere la loro amica o la loro sorella, passano il tempo a dire no a Mattino5 e attaccare lei, l’unica che dice qualcosa di buono in difesa della gieffina: “Vi risulta che qualcuno viene a spezzare una lancia a favore di Elisabetta?”. La Panicucci spiega: “Abbiamo cercato praticamente tutti ma ci hanno sempre detto no adducendo ragioni lavorative”.

Arianna David contro Marzia Gregoraci a Mattino5 dopo gli screzi dei giorni scorsi

A questo punto Arianna David lascia capire che qualcuno che prima difendeva Elisabetta Gregoraci adesso sta facendo qualche passo indietro e poi lancia l’attacco a Marzia Gregoraci: “La gente va un po’ come il vento, più che altro la sorella, Dio Santo, una volta a venire qui, a dire qualcosa, a farmela conoscere meglio visto che ha detto che non la conosco”. Poi rivela: “Prima di entrare nella casa, ho detto alla Gregoraci di stare attenta a Dayane Mello, non so perché, così a pelle..”. Alla fine sembra proprio che la diatriba non finirà fino a quando Elisabetta Gregoraci non uscirà dalla casa e chiarirà il suo rapporto con Arianna David.



