Anticipazioni Makari 4, Arianna è davvero figlia di Saverio? Lo spoiler di Claudio Gioè

Si è aperta con un clamoroso colpo di scena la nuova stagione di Makari 4 che sta andando in onda questa sera, domenica 18 ottobre 2025. Il protagonista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, si trova costretto a fare i conti con una nuova arrivata: Arianna. La 16enne è la figlia di una vecchia fiamma dello scrittore e giornalista che dovendosi recare in Antartide per lavoro e non avendo nessuno che possa occuparsi dell’adolescente l’affiderà a Saverio. A questo punto il protagonista si ritroverà catapultato in un mondo tutto nuovo per lui, quello della paternità.

Tuttavia dalle anticipazioni Makari 4 non è chiaro se Arianna è la figlia di Saverio oppure ci saranno dei clamorosi sviluppi e colpi di scena nelle prossime puntate. Ad accendere il dubbio, inoltre, è stato lo stesso attore palermitano che in un’intervista riportata su TvMia ha lasciato intendere che non tutto sarà come appare: “Gli sceneggiatori si sono sbizzarriti per complicare la vita sentimentale del mio personaggio.” E poi ancora ha aggiunto che l’arrivo di Arianna a casa sua gli sconvolgerà la vita e che si tratta di un’adolescente ‘terribile’. Insomma, nelle nuove puntate di Makari se ne vedranno delle belle e ci sarà un nuovo brio per le trame.



Saverio conteso tra Suleima e Michela e in arrivo nuova indagini: anticipazioni Makari 4

Le anticipazioni Makari 4 svelano che in questa stagione, che sarà composta da quattro puntate, Saverio Lamanna affronterà misteri più complessi, che richiedono capacità investigative raffinate e una maggiore attenzione ai dettagli e che dunque coinvolgeranno maggiormente il pubblico. E non solo, la narrazione vedrà intrecciarsi gli elementi del giallo a quello del romanticismo. La relazione tra Saverio e Suleima (Ester Pantano) entrerà in crisi e il ritorno di Michele (Serena Iansiti) ricreerà il triangolo amoroso dei tre protagonisti. Ed infine, l’ingresso di nuovi personaggi, come Arianna, un’adolescente che sconvolgerà le dinamiche già esistenti, contribuirà a creare tensione narrativa e offre nuovi spunti per lo sviluppo della storia. La combinazione di casi da risolvere e conflitti personali manterrà alta l’attenzione dello spettatore e garantisce una struttura narrativa che alterna suspense, introspezione e momenti di leggerezza. L’appuntamento con la fiction di Rai1 nata dai romanzi di Gaetano Savatteri è per ogni domenica in prima serata.