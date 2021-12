ARIANNA, FIGLIA PATRIZIA PELLEGRINO E MALATTIA/ “Operata tante volte, ma…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Verissimo, Patrizia Pellegrino ha parlato della figlia Arianna: «La vita mi ha di nuovo messo a durissima prova. Io credo che sia una specie di destino. Io e Arianna stavamo benissimo fino a 5-6 mesi, cresceva perfetta, un giorno mia madre mi ha visto strana, molto gonfia, e mi ha detto che c’era qualcosa che non andava. Ha avuto l’istinto di voler capire cosa non andava. E mi hanno dato questa bruttissima notizia», riferendosi alla malattia rara che ha colpito la figlia.

Patrizia Pellegrino ha poi messo in risalto: «Arianna oggi sta bene, è una ragazza serena, ha lottato e sta lottando con la vita. Ha avuto dei problemi al cervello che le hanno causato un cattivo movimento. L’abbiamo operata tantissime volte, ma non è totalmente autonoma. A casa è abbastanza sicura di sé. Oggi fa 23 anni, è una bellissima ragazza, molto intelligente e curiosa». (Aggiornamento di MB)

ARIANNA, LA FIGLIA DI PATRIZIA PELLEGRINO

Torna questo pomeriggio l’appuntamento col primo dei due appuntamenti del weekend di “Verissimo” e nella puntata che ci apprestiamo a guardare in studio ci sarà un volto noto per il pubblico delle reti Mediaset ma pure uno dei personaggi tv di cui si parla di più negli ultimi giorni: nel salotto di Silvia Toffanin infatti è di scena Patrizia Pellegrino, reduce dal Grande Fratello VIP e che di recente ha avuto modo di parlare, sempre su Canale 5 durante un’ospitata da Barbara D’Urso della malattia di sua figlia.

Nella vita della 62enne attrice, showgirl e cantante originaria di Torre Annunziata (Napoli) purtroppo i drammi famigliari non sono mancati: la Pellegrino, come si ricorda, perse il primo figlio Riccardo ad appena dieci giorni dal parto. Un dolore raccontato ad Alfonso Signorini e superato in parte solo con l’arrivo della piccola Arianna, oggi 22enne. Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata di “Domenica Live”, Patrizia Pellegrino ha raccontato della malattia rara che sua figlia deve combattere oggi, pur tra mille difficoltà ma con coraggio. Ed è probabile che nell’ospitata di questo pomeriggio, tra un accenno al reality show targato Endemol e i suoi prossimi impegni professionali, l’artista campana tornerà sull’argomento.

ARIANNA, FIGLIA DI PATRIZIA PELLEGRINO: LA SCOPERTA DELLA MALATTIA RARA E…

“Quando sono rimasta incinta di Arianna c’è stato un problema grosso” ha rivelato, raccontando di quell’ecografica fatta al sesto mese che ha rivelato come la nascitura sarebbe stata affetta da una patologia molto rara che le avrebbe impedito di camminare. “Ma lei è molto tosta, molto più di me (…) Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è fermata davanti a nessuna difficoltà” dice della figlia Arianna che oggi riesce anche a camminare, pur facendo pochi passi. “Ma ha molta autonomia, è intelligente e furba” racconta la mamma che in quella circostanza ha precisato meglio quali fossero i “problemi di handicap” di Arianna a cui aveva solo accennato in passato.

Insomma, nonostante la malattia la forza della ragazza oggi 22enne è stata decisiva affinché questa possa condurre una vita quasi normale e che la rende autonoma: cosa per la stessa Patrizia è la “gioia più grande”. Di Arianna inoltre si ricorda qualche tempo fa un videomessaggio indirizzato proprio alla madre: una sorta di piccola dedica alla Pellegrino durante la puntata del programma del 6 dicembre e che aveva portato la diretta interessata a rivelare questa storia. “Dopo ogni operazione lei mi guardava negli occhi e mi diceva di odiarmi, perché non la accettavo per quella che era: ma noi mamme vogliamo solo il meglio per loro, dare tutto per essere autonome” aveva ammesso, precisando però che ora per lei “Arianna è già perfetta, ed è solo questo che voglio”.

