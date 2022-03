Arianna, figlia Patrizia Pellegrino/ “È una figlia speciale. Sempre più autonoma”

Patrizia Pellegrino ha più volte raccontato alcune vicende molto intime della sua vita personale, come la perdita di suo figlio Riccardo e i drammi di sua figlia Arianna, colpita da una grave malattia genetica che, secondo il parere dei medici, le avrebbe impedito di camminare per tutta la vita. Patrizia Pellegrino, però ha sempre raccontato come la ragazza grazie alla sua tenacia e alla fisioterapia cammina e vive una vita serena, pur non essendo autonoma del tutto.

Patrizia Pellegrino ha più volte parlato della malattia di sua figlia raccontando durante un’intervista a Verissimo i suoi problemi: “Ha avuto dei problemi al cervello che le hanno causato un cattivo movimento. L’abbiamo operata tantissime volte, ma non è totalmente autonoma. A casa è abbastanza sicura di sé”.

Malattia Arianna, figlia Patrizia Pellegrino: “Ho lottato tantissimo per lei”

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino ha confessato ad Alfonso Signorini e a tutti i telespettatori del reality il forte legame che la lega a sua figlia: “È una figlia speciale, ho lottato tantissimo per lei, dopo ogni operazione che le ho fatto fare per superare certe disabilità. Io sapevo che lei era una guerriera e ho lottato insieme a lei”. Raccontando anche come la ragazza abbia sofferto molto per le operazioni: “Dopo ogni operazione lei mi guardava negli occhi e diceva di odiarmi perché non l’accettavo per quella che era. Noi mamme però vogliamo solo il meglio per loro”.

Per il futuro di sua figlia, la showgirl è positiva e ha ammesso più volte come grazie alla fisioterapia costante la ragazza potrà ambire ad avere un’autonomia sempre più grande. Sua figlia Arianna, durante un’intervista doppia con sua mamma da Barbara D’Urso precisò simpaticamente come il rapporto con la mamma, come per ogni figlio, non è sempre idilliaco: “Ho bisogno dei miei spazi”.











