Arianna Flagiello, “18 anni a Mario Perrotta”/ Ma sentenza a rischio per Coronavirus

La sentenza sulla morte di Arianna Flagiello è a rischio a causa del Coronavirus. È fissata per il prossimo 6 marzo, ma dovrebbe saltare a causa dell’astensione decretata dall’Ordine degli Avvocati a causa appunto dell’epidemia da Covid-19. Erano stati i giudici della terza Corte di Assise di Napoli a fissare l’udienza per il 6 marzo, dopo la discussione delle parti civili con i familiari della vittima presenti. In aula infatti c’erano la madre Angela Donadio, il padre Sebastiano Flagiello e la sorella Valentina, accompagnati dalla criminologa Antonella Formicola, consulente della famiglia con la psicologa Annamaria Casale, che invece ieri non era presente. Arianna Flagiello morì il 19 agosto del 2015 gettandosi dal quarto piano del palazzo in cui abitava a Napoli, in via Montedonzelli. Un suicidio avvenuto al culmine dell’ennesima lite con il suo ex, Mario Perrotta, imputato con l’accusa di istigazione al suicidio, maltrattamenti ed estorsione.

ARIANNA FLAGIELLO, CHIESTI 18 ANNI PER L’EX MARIO PERROTTA

Per Mario Perrotta la Procura di Napoli, in particolare il pubblico ministero Lucio Giugliano, ha chiesto 18 anni di carcere. L’ex fidanzata Arianna Flagiello aveva 33 anni quando è morta. Gli avvocati Coppola, Imbimbo e Cacciapuoti – secondo quanto riportato da Il Mattino – hanno messo in evidenza durante il processo lo stato di soggezione in cui versava la donna. Era «manipolata, intimorita e vessata psicologicamente e fisicamente» dall’ex compagno. Per questo hanno chiesto il massimo della pena per l’imputato. Ora però si teme che la sentenza del processo sfumi a causa degli effetti della diffusione dell’epidemia di Coronavirus. È prevista il 6 marzo, giorno in cui dovrebbero discutere gli avvocati Sergio Pisani e Maurizio Zuccaro, difensori dell’imputato Mario Perrotta. Ma non ci sono al momento certezze a causa dell’astensione decretata dall’Ordine degli Avvocati. Se la sentenza dovesse effettivamente saltare, verrebbe comunque rinviata a nuova data.

