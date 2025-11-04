La storia di Arianna Flagiello, morta a 32 anni dopo essersi gettata dal balcone di casa, un suicidio spinto dalle violenze psicologiche dell'ex compagno

Il caso di Arianna Flagiello, morta il 19 agosto 2015 dopo essersi lanciata dal balcone di casa a Napoli, sarà protagonista del programma “Nella mente di Narciso“, con Roberta Bruzzone, che analizzerà il profilo psicologico dell’ex della donna, Mario Perrotta, poi condannato per istigazione al suicidio e racconterà la storia di quella relazione tossica diventata talmente insopportabile da portare prima all’isolamento e poi alla disperazione. Come stabilito anche dai giudici infatti, il gesto estremo della vittima, fu causato dagli abusi fisici, psicologici e tentativi di estorsione che l’uomo sistematicamente utilizzava per manipolare la compagna.

Una condotta confermata non solo da parenti e amici della coppia ma anche dai messaggi si scambiavano, nei quali lei lo pregava di smettere con quegli atteggiamenti, supplicandolo e minacciando di togliersi la vita. Un rapporto iniziato quando i due avevano 18 anni, poi passato a convivenza e segnato anche da una gravidanza interrotta, che negli anni aveva portato Arianna a diventare totalmente succube del fidanzato che la umiliava e tormentava con continue richieste di denaro.

Suicidio di Arianna Flagiello, condannato l’ex Mario Perrotta per istigazione, l’ultimo sms: “Sto tornando inizia a scappare”

La relazione tra Arianna Flagiello e Mario Perrotta, culminata con il suicidio di lei che per disperazione si è gettata dal balcone di casa, come ha sottolineato la criminologa Roberta Bruzzone parlando del caso, è un classico esempio di come un rapporto tossico, se ignorato e sopportato può portare a gesti estremi e tragedie. Anche i genitori della vittima, subito dopo la morte della loro figlia avevano infatti deciso di denunciare gli atteggiamenti violenti del compagno, testimoniando gli episodi di abusi non solo psicologici e le estorsioni che poi hanno portato ad una condanna definitiva di 22 anni.

Una pena ancora più pesante rispetto a quella richiesta dagli avvocati dell’accusa, proprio perchè secondo il tribunale di Napoli, il suicidio della donna poteva essere prevenuto e fu causato esclusivamente dalla “condotta maltrattante e dall’insensibilità” dell’imputato, che senza un lavoro fisso e malato di ludopatia, sfruttava anche l’assoggettamento che si era creato per ottenere denaro. Decisivi per la sentenza anche gli sms trovati sul telefono della 32enne, tra cui l’ultimo inviato proprio due giorni prima dell’estremo gesto nel quale c’era scritto: “Sto tornando, inizia a scappare“.