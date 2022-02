Arianna Fontana/ Diretta 1000 metri short track streaming video Rai, Olimpiadi 2022

DIRETTA 1000 METRI SHORT TRACK: MEDAGLIA PER ARIANNA FONTANA?

Nuove speranze di medaglia per l’Italia arriveranno con Arianna Fontana alle Olimpiadi Pechino 2022, la nostra campionessa olimpica sarà impegnata oggi venerdì 11 febbraio nei 1000 metri di short track femminile, in diretta dalle ore 12.00 italiane dal Capital Indoor Stadium di Pechino. Dopo l’oro conquistato lunedì sui suoi amatissimi 500 metri, Arianna Fontana cercherà di salire sul podio anche sulla distanza doppia, anche se meno congeniale alle caratteristiche tecniche della campionessa valtellinese. Quattro anni fa comunque Arianna Fontana fu medaglia di bronzo nei 1000 metri, dunque è legittimo sperare anche oggi in qualcosa di grande…

Attenzione però: nello short track le sorprese sono sempre dietro l’angolo, cadute o imprevisti come le decisioni della giuria possono avere un peso importante, a maggior ragione se si considera che ci saranno tre turni da affrontare in rapida successione, dai quarti di finale (Arianna Fontana sarà nel terzo su quattro) e poi le semifinali dalle ore 12.55 ed infine la finale, in programma alle ore 13.43. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta dei 1000 metri femminili di short track con Arianna Fontana delle Olimpiadi Pechino 2022.

ARIANNA FONTANA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE I 1000 METRI SHORT TRACK

La diretta tv dei 1000 metri di short track femminile con Arianna Fontana alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (possono essere Rai Due e Rai Sport + HD) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

ARIANNA FONTANA, DIRETTA 1000 METRI SHORT TRACK: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dei 1000 metri di short track femminile vedrà dunque Arianna Fontana di nuovo grande protagonista alle Olimpiadi Pechino 2022 oggi per l’Italia, dopo l’oro sui 500 metri ma anche la medaglia d’argento nella staffetta mista di sabato scorso, due podi che hanno portato il totale a quota 10 per la campionessa valtellinese, che ha eguagliato Stefania Belmondo come italiana più medagliata (uomini compresi) alle Olimpiadi invernali e naturalmente oggi proverà a sorpassarla, prendendo ad esempio Pyeongchang 2018, quando all’oro sui 500 metri unì il bronzo sulla distanza doppia – mentre a Sochi 2014 fece la sorpresa salendo sul podio nei 1500 metri.

L’avversaria più pericolosa potrebbe essere ancora una volta l’olandese Suzanne Schulting, già seconda alle spalle di Arianna Fontana nei 500 metri e soprattutto campionessa olimpica in carica dei 1000 metri. Tra la concorrenza mancherà invece la canadese Kim Boutin, clamorosamente eliminata nelle qualificazioni, il che però ci ricorda come nello short track non si possa mai dare nulla per scontato. Asiatiche e nordamericane sono sempre pericolose, sono in tante a poter puntare sul podio. Ci sarà la terza medaglia per Arianna Fontana?



