Arianna Fontana/ Diretta short track 1500 metri streaming video Rai (Olimpiadi 2022)

ARIANNA FONTANA DIRETTA 1500 METRI SHORT TRACK OLIMPIADI PECHINO 2022

Arianna Fontana apre alle 12:30 la sua gara dello short track 1500 metri alle Olimpiadi Pechino 2022. È l’ultima competizione della disciplina ai Giochi invernali – oggi è prevista poi la staffetta maschile – ed è anche quella in cui l’atleta di Sondrio, già medaglia d’oro nei 500, potrebbe prendersi il record assoluto per medaglie olimpiche vinte. Ora sono 10, con l’undicesima staccherebbe definitivamente una leggenda come Stefania Belmondo: un appuntamento con la storia quindi, ma per la Fontana non sarà semplice.

Ricordiamo che l’azzurra ha affrontato anche la prova dei 1000, una distanza non troppo congeniale e che infatti l’ha vista mancare l’assalto al podio; anche oggi le cose non saranno così semplici, ma la possibilità di medaglia c’è e allora vedremo quello che succederà nella diretta della gara di Arianna Fontana nei 1500 metri short track alle Olimpiadi Pechino 2022, sperando che la nostra bandiera possa nuovamente sventolare nel palazzo del ghiaccio della capitale cinese.

DIRETTA ARIANNA FONTANA 1500 METRI SHORT TRACK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Arianna Fontana nei 1500 metri short track sarà sui canali della televisione di stato: dovrebbe essere Rai Due a trasmettere l’evento, ma consigliamo di dare un occhio anche alla programmazione di Rai Sport. Sarà una visione in chiaro per tutti, con l’alternativa della mobilità su sito o app ufficiali di Rai Play; inoltre, sappiamo che il broadcaster ufficiale per le Olimpiadi Pechino 2022 è Discovery Plus e, in questo caso, pagando una quota per l’abbonamento si potrà assistere a questa e alle altre gare dei Giochi invernali in diretta streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ARIANNA FONTANA DIRETTA 1500 METRI SHORT TRACK OLIMPIADI PECHINO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Arianna Fontana, nella diretta dei 1500 metri short track alle Olimpiadi Pechino 2022, dovrà guardarsi in particolar modo da due avversarie. Suzanne Schulting innanzitutto: l’olandese ha già vinto la medaglia d’oro nei 1000 metri e nella staffetta, e poi è stata argento nei 500 proprio alle spalle dell’azzurra. È sicuramente la candidata numero 1 per vincere il titolo alle Olimpiadi invernali, ma l’altra rivale che la Fontana deve tenere d’occhio è la coreana Lee Yubin, che ha vinto due prove della Coppa del Mondo.

Altre atlete che si giocano la medaglia sono Courtney Sarault e Kristen Santos; come sempre la gara dei 1500 metri short track alle Olimpiadi Pechino 2022 prevede delle eliminatorie che sono i quarti di finale, poi le semifinali e infine finale A e finale B, in cui è la prima ad assegnare le medaglie. Speriamo dunque che Arianna Fontana ne faccia parte, e che alla fine riesca a salire sul podio per la seconda volta alle Olimpiadi Pechino 2022…



