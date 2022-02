Arianna Fontana/ Diretta short track 500m streaming video tv (Olimpiadi Pechino 2022)

ARIANNA FONTANA DIRETTA SHORT TRACK 500 M: SI INIZIA CON I QUARTI

Arianna Fontana affronta i quarti di finale nello short track 500 metri alle Olimpiadi Pechino 2022: oggi lunedì 7 febbraio, alle ore 12:36, sono in programma i quarti di finale della competizione. Sarà comunque un evento di breve durata: la Fontana, che in questi Giochi ha già vinto un argento e sarà in pista con Arianna Valcepina e Martina Valcepina, spera chiaramente di arrivare sino alla finale che è in programma alle ore 13:46, dunque in un’ora abbondante si concluderà il tutto e scopriremo se l’azzurra riuscirà a vincere la medaglia d’oro, che per lei sarebbe la seconda consecutiva ai Giochi invernali.

Infatti Arianna Fontana è la campionessa olimpica uscente nello short track 500 metri, ma anche una delle atlete più vincenti di sempre per il nostro Paese: già a Torino 2006 aveva ottenuto un bronzo nella staffetta 3000 metri, poi la sua carriera si è sviluppata sull’individuale con miglioramenti costanti. Oggi, alle Olimpiadi Pechino 2022, nella diretta dello short track 500 metri, l’atleta di Sondrio spera di ripetersi e, chissà, magari ci sarà anche l’occasione per festeggiare una doppia medaglia; questo però lo scopriremo a breve, quando Arianna Fontana e le due Valcepina scenderanno in pista.

DIRETTA ARIANNA FONTANA SHORT TRACK 500 M STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Arianna Fontana, impegnata nella gara di short track 500 metri alle Olimpiadi Pechino 2022, dovrebbe essere trasmessa sui canali della televisione di stato: sappiamo infatti che la Rai ha a disposizione, per oggi l’appuntamento è su Rai Sport e Rai Sport + che però ovviamente “salterà” da un evento all’altro. Così anche il broadcaster ufficiale dei Giochi invernali, vale a dire Discovery Plus: per accedere a questa piattaforma, che fornirà gli eventi in diretta streaming video, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ARIANNA FONTANA DIRETTA SHORT TRACK 500 M: RISULTATI E CONTESTO

Nell’aspettare la diretta di Arianna Fontana nello short track 500 metri, possiamo ricordare che la gara delle Olimpiadi Pechino 2022 prevede appunto delle batterie ad eliminazione: di solito si gareggia fino ad un massimo di 9 atleti, e la particolarità della competizione è l’esclusione delle corsie. Questo chiaramente genera contatti abbastanza frequenti, che possono portare a cadute e squalifiche che possono stravolgere l’ordine di arrivo (la storia ci ha per esempio consegnato una gara olimpica clamorosa in questo senso); solitamente sono i primi due a qualificarsi per il turno successivo.

Possiamo anche dire che Arianna Fontana ha già vinto tre medaglie alle Olimpiadi in questa distanza, e come detto si è sempre migliorata: dopo il bronzo di Vancouver 2010 è arrivato l’argento quattro anni più tardi, nei Giochi invernali di Sochi, e finalmente a Pyeongchang 2018 la sondriese è riuscita a festeggiare la medaglia d’oro, resa ancor più scintillante dal fatto che il Coni l’avesse scelta come portabandiera dell’Italia. Oggi la Fontana è pronta nuovamente a scrivere la storia nello short track 500 metri, vedremo come andranno le cose alle Olimpiadi Pechino 2022…



