ARIANNA FONTANA/ Vincere contro tutto e tutti: perché vale la pena soffrire?

Il primo oro olimpico italiano ai giochi invernali di Pechino 2022 lo ha portato Arianna Fontana vincendo i 500 metri dello short track in una gara appassionante. Così era stato anche ai precedenti giochi olimpici in Corea, quando Arianna Fontana aveva vinto l’oro nella stessa competizione, e di cui avevo scritto al tempo.

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE OLIMPIADI 2022/ Lara Gut d'oro, Brignone è settima

Quattro anni fa era stata la portabandiera per l’Italia. Nella cerimonia al Quirinale, quando aveva preso in consegna la bandiera, rivolgendosi al presidente Mattarella aveva detto riferendosi a se stessa “la donna che è di fronte a tutti e voi e che è pronta ad affrontare e superare ogni sfida come fa Lei tutti i giorni per aiutare il nostro paese”. Aveva anche detto: “Spero che questa olimpiade porti un po’ questa gioia e questo orgoglio di essere italiani”.

Probabili formazioni Napoli Inter/ Diretta tv: fuori Bastoni (Serie A)

Quest’anno però, durante la conferenza stampa, dopo avere vinto l’oro, Arianna Fontana ha spiegato che non si è allenata in Italia bensì in Ungheria: “Io ed il mio coach ne abbiamo passate tante, molte situazioni difficili. C’erano persone che non ci volevano qui e questo non ha aiutato affatto. Hanno provato a non farci venire qui, trovando un modo per farci male. Noi però siamo stati capaci di andare avanti comunque”.

Queste dichiarazioni di Arianna Fontana fanno riflettere perché, giusto o sbagliato, uno le associa alla situazione attuale a livello di paese: divisioni, gelosie, polarizzazioni. Quante fumate nere ci sono state per l’elezione del presidente? Ovviamente non è un problema solamente italiano quello della polarizzazione o di elezioni presidenziali problematiche, come l’esperienza americana ci insegna.

Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati oggi 11 febbraio

Implicitamente in quello che Arianna Fontana ha fatto vi sono due lezioni. La prima, e forse la più ovvia, è stata la sua determinazione di fronte agli ostacoli: è andata avanti, vincendo non solo nella gara individuale ma anche nella staffetta mista dove la squadra italiana ha vinto l’argento.

La seconda lezione è la chiarezza con la quale Arianna Fontana ha poi parlato rispetto a queste traversie, ponendole in un contesto non di rancore ma di un più ampio respiro umano. “Ho passato una notte in bianco, ho ancora i brividi, però stamattina con calma ho riguardato i video, il mio fan club. Vedere la gioia, le lacrime, delle persone a cui voglio bene, conclude Arianna Fontana, mi hanno fatto capire che ne è valsa la pena vivere tutto quello che ho passato, solo per quel momento”.Queste sue parole ci ricordano la poesia di Fernando Pessoa, “Mare portoghese”, allorché dice:

Valse la pena? Se l’anima è grande

Tutto quel che si fa vale la pena

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA