Arianna Gianfelici cacciata da Amici 20?/ Salta le lezioni e rimane a dormire, poi…

Inizia un nuovo appuntamento col daytime di Amici 2020. La scuola è iniziata da pochi giorni ma c’è già chi è andato contro al regolamento. Arianna Gianfelici ha fatto il suo ingresso conquistando il banco di Rudy Zerbi e si è detta carichissima alla prima lezione di canto. Peccato che il giorno dopo le cose sono andate molto diversamente. Tutti i cantanti devono obbligatoriamente essere a scuola alle 8 per cominciare con una lezione di ginnastica poi, alle 9.30, segue il riscaldamento vocale per tutti. Mentre tutti erano già a scuola prima delle 8, Arianna ha continuato a dormire, saltando la lezione di ginnastica. Ma non è finita qui perché ha continuato a rimanere a letto, saltando anche il riscaldamento vocale.

Arianna salta volutamente le lezioni di Amici e rimane a dormire: provvedimento disciplinare?

Nonostante i continui richiami dei compagni di classe, Arianna si è rifiutata di lasciare il letto e recarsi a lezione nella scuola di Amici. Così ha fatto attendere anche la sua professoressa di canto per la lezione individuale. Un comportamento fortemente criticato dai compagni, che si sono chiesti il perché abbia deciso di rimanere a letto fino a tardi nonostante siano addirittura i primi giorni di scuola. Un comportamento che cozza con le sue dichiarazioni entusiaste iniziali e che potrebbe causarle l’eliminazione dalla scuola. Di certo, comporterà un provvedimento disciplinare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA