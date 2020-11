Arianna Gianfelici, chi è?/ Provvedimento disciplinare ad Amici 20 oppure…

Arianna Gianfelici, chi è? Cantante ad Amici 20, la morte del padre…

Arianna Gianfelici è sicuramente una delle osservate di questo Amici 2020/2021. Entrata nella scuola in lacrime e dopo essersi esibita sul palco del primo pomeridiano seduta su uno sgabello, con il microfono sull’asta, la sua emozione e il suo cerchietto, la cantante ha convinto Rudy Zerbi che ha voluto darle un banco. Appena entrata in casa, la cantante si è trovata subito in sintonia con la ballerina Martina perché hanno una cosa in comune, la morte del loro papà. Arianna ha subito raccontato dell’incidente che lo ha portato via e proprio a lui dedica la canzone Destinazione Paradiso con la quale ha conquistato il suo banco. A Martina ha raccontato che proprio quattro anni fa, quando lei e il suo papà si trovavano a bordo della loro moto, lui si sentì male, ha avuto un infarto, e sono finiti così fuori strada, in un burrone. Tutto quello che ha a che fare con la sua musica è proprio legata a lui visto che, come lei stessa ha raccontato, il padre non credeva nel fatto che questo potesse essere il suo mondo fino a quando non si è presentato sotto il palco durante un concorso e ha ammesso di essersi sbagliato. Arianna ha fatto tutto da autodidatta nella vita e nella musica ma adesso ad Amici 2020/2021 ha l’occasione di studiare ma rischia seriamente di essere sbattuta fuori. Perché?

Arianna Gianfelici verso un provvedimento disciplinare ad Amici 20?

Arianna Gianfelici in settimana ha passato l’intera giornata a letto fingendo di sentirsi male ma poi di sera, fuori l’orario consentito, ha deciso di passare le sue ore al telefono fino alle 3 del mattino, sintomo che le sue condizioni poi non fossero così complicate. In molti si aspettavano già un provvedimento disciplinare nei suoi confronti ma le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 20 rivelano che non sarà così, addirittura la cantante finirà per esibirsi ben due volte, prima con La tua ragazza sempre, un brano che lei stessa aveva scelto, e poi quello assegnato da Rudy Zerbi, Rondine al guinzaglio. Quale sarà il giudizio dei professori e cosa ne sarà della sua esperienza ad Amici 20?



