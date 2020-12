Arianna Gianfelici eliminata ad Amici 20?/ Dopo l’incontro con la mamma..

Arianna Gianfelici provvedimento disciplinare ad Amici 2020?

Arianna Gianfelici sembra ancora in difficoltà nella scuola di Amici 20. Fino a questo momento di lei abbiamo sentito solo lamentele, sia da parte della stessa cantante, sia dai professori e dalla sua vocal coach che è arrivata a scaricarla nella puntata scorsa. Il suo percorso è ancora in salita e lei stessa lo sa bene visto che in settimana ha avuto modo di incontrare la madre e rivelarle queste sue sensazioni. Arianna è convinta di non farcela, si sente spesso inferiore agli altri e stanno venendo a galla una serie di fragilità che non aveva messo in conto. La madre l’ha spronata a credere nelle sue doti e nelle sue qualità perché solo così potrà andare avanti nella scuola e fare quello che le piace, ovvero cantare. Le cose per lei si complicheranno ancora e dopo quello che è successo con Zerbi, che l’ha portata poi a scegliere Arisa per il suo percorso, non andrà meglio.

Arianna Gianfelici in sfida oppure no?

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 20 parlano della cantante di nuovo in sfida e per ben due volte. In merito alla questione del disordine e della poca pulizia in casa, i ragazzi sono stati richiamati e proprio su scelta dei loro compagni, tre sono andati in sfida e tra loro c’è anche Arianna. La cantante affronterà subito la sfida e conquisterà i professori, almeno in parte, ma proprio per lei scoppia la lite in studio tra Arisa e Rudy Zerbi. A detta di quest’ultimo la collega riempie i ragazzi di complimenti e di voti altissimi che sono esagerati e non meritati. Ma come se questo non bastasse, Arisa mette subito in pratica la possibilità della giustificazione introdotta dal nuovo regolamento ma Arianna canta ugualmente e vince la sfida. Questo basterà a placare Zerbi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA