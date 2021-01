Arianna Gianfelici eliminata?/ Ad Amici 2021 la sua ultima sfida o…

Arianna Gianfelici eliminata ad Amici 2021? Da mesi ormai diciamo sempre le stesse cose ma sembra proprio che la puntata di oggi pomeriggio le sarà fatale. In questa settimana la cantante è tornata in casetta solo per scoprire di essere finita nuovamente sotto la lente. In sala ne ha parlato con Arisa convinta che alcune esternazioni e alcuni giudici la fanno sentire male e non le permettono di volare alto in puntata e durante le sue esibizioni, sarà proprio questa a bloccarla oggi pomeriggio? Secondo le anticipazioni di Amici 2021 e della puntata che andrà in onda oggi ma già registrata ieri pomeriggio, sembra che toccherà proprio ad Arianna aprire la puntata tornando al centro dello studio per affrontare la sua ennesima sfida con un responso negativo questa volta.

La quarta volta si è rivelata fatale per Arianna Gianfelici che oggi pomeriggio ad Amici 2021 dovrà affrontare la sfida con Elisabetta ma questa volta dovrà tornare a casa rinunciando alla sua felpa e al suo banco. Proprio nei giorni scorsi Arisa e Rudy Zerbi erano tornati a discutere per lei. In un primo momento Arianna aveva scelto di correre al fianco di Zerbi ma poi lo stesso l’ha velatamente scaricata tanto che lei ha poi ripiegato su Arisa che fino ad oggi l’ha difesa con le unghie e con i denti. Lei stessa, ultima in classifica sabato scorso dopo Leonardo ed Evandro, ha subito ribadito: “Ho superato delle sfide, non credo di aver fatto così tanto schifo”. A quel punto è Arisa che subito prova a chiarire la sua posizione: “Il canto è qualcosa che esce dall’anima ed emotiva, non puoi pensare di mazzolarla sempre! Quando dici che noi non possiamo insegnare canto, parla per te. Posso sentire la potenzialità di una voce, questa voce c’è”. Cosa ne sarà adesso della sua voce?



