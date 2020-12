Arianna Gianfelici/ Giudizio sospeso da Rudy Zerbi, scoppia la lite con Leonardo e…

Ancora una volta ci sono guai in vista per Arianna Gianfelici. Chi sta seguendo il suo percorso ad Amici 2020 sa bene che la cantante arrivata qui solo grazie alla sua ugola d’oro e senza aver mai studiato, sta soffrendo le sue pene e non solo. Arianna è arrivata con la sua arroganza e la sua poca inclinazione alle regole e questo l’ha fatta finire nel mirino di Rudy Zerbi, che l’ha voluta nella sua squadra, tanto da spingerla oltre i limiti per cercare di capire se è ancora possibile tenerla sul giusto binario o meno almeno in fatto di regole. Arianna è stata punita sabato scorso quando Rudy Zerbi ha deciso di non confermarle la maglia lasciando sospeso il suo giudizio. In settimana Arianna si è detta pentita, ha pianto tanto con i suoi compagni e poi al telefono con la mamma promettendo che farà tutto quello che è in suo potere per cambiare le cose e far capire al suo professore che la maglia la vuole e la merita.

Arianna Gianfelici, giudizio sospeso ad Amici 2020 da Rudy Zerbi, scoppia la lite con Leonardo..

In settimana è rimasta lontana dal lavoro in sala canto e in sala prove ma poi all’improvviso ecco arrivare per lei un video in casetta e via di corsa a provare con la sua vocal coach tra ringraziamenti, scuse e rivelazioni. Arianna Gianfelici ad Amici 2020 sembra pronta a cambiare ma in casa la tensione è alle stelle quando si tratta di lei e spesso quando si avvicina al gruppo, tutti scappano via. Ciliegina sulla torta è arrivata la lite con uno dei ragazzi più amati, Leonardo La Macchia. I due si sono scontrati duramente in casetta davanti agli occhi di tutti senza esclusioni di colpi perché Arianna lo ha accusato di voler fare il personaggio e che cambia quando la telecamera è accesa mentre lui ha ribadito il concetto che lei è falsa e non è di certo nella scuola per amore della musica. Il risultato? Secondo le anticipazioni di Amici 2020 sembra che anche oggi la cantante rimarrà appesa ad un filo perché, dopo averla ascoltata, Rudy Zerbi lascerà ancora sospeso il suo giudizio. Cosa ne sarà a quel punto di Arianna? Sarà ancora costretta a tornare in casetta senza maglia e senza sapere se la scuola sarà ancora la sua casa per i prossimi mesi oppure no.



