Arianna Gianfelici/ Scarica Zerbi per Arisa ma scoppia la polemica! (Amici 2020)

Arianna Gianfelici scarica Zerbi per Arisa ma scoppia la polemica ad Amici 2020, uscirà dalla scuola?

Arianna Gianfelici ad Amici 2020 rischia davvero di uscire? A quanto pare la cantante continua a far discutere e dividere il pubblico a casa per via del suo comportamento che dal primo giorno non è stato poi così rispettoso ed educato nei confronti della scuola e degli insegnanti. Se una volta ha preferito passare a letto la sua giornata salvo poi passare la nottata guardando il telefono, un’altra si è lamentata dei pezzi assegnati, ha fatto i capricci a lezione e ha fatto infuriare la sua vocal coach che è poi arrivata in studio per dire la sua sulla cantante. Le cose per lei non hanno preso una bella piega e Rudy Zerbi ha deciso di lasciare in sospeso la sua maglia per ben due settimane e quando è tornata in sala per le prove non è riuscita a dare il meglio e alla fine è arrivata la rottura. La cantante nell’ultimo pomeridiano si è presentato al cospetto di Rudy Zerbi per un chiarimento e alla fine ha lasciato lui per optare per Arisa.

La vocal coach scarica Arianna Gianfelici ad Amici 20

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 2020 non fanno ben sperare per Arianna Gianfelici che continuerà ad essere nell’occhio del ciclone. La cantante ha deciso di lasciare Rudy per Arisa ma in studio c’è una nuova discussione per via del suo comportamento e della sua poca voglia di lavorare tanto che anche questa volta è entrata la vocal coach Raffaella, dicendo che non vuole più lavorare con lei perché ha fatto dei passi indietro. Come andrà a finire questo suo percorso?



