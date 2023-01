Arianna Gianfelici smaschera Davide Donadei: “Siamo stati insieme”/ “Chiara Rabbi…”

Arianna Gianfelici, tutta la verità su Davide Donadei

Arianna Gianfelici, ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, svela tutta la verità sul presunto flirt avuto con Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne che nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è entrato da single. Prima di lasciare la parola ad Arianna, Giovanna Abate che conduce il format, chiede a Deianira Marzano di raccontare tutto ciò che sa della vicenda. “Arianna ha avuto una relazione con Davide quando lui le aveva detto che era finita con Chiara, ma i due in realtà erano in pausa di riflessione. Quando l’ha scoperto ha deciso di troncare la relazione e dopo qualche mese lei ha contattato Chiara e le ha raccontato tutta la verità”, racconta l’esperta di gossip.

Versione confermata da Arianna Gianfelici che racconta di aver conosciuto Davide durante la stagione fatta a Gallipoli. “Mi ha detto ‘ma tu sei quella di Amici?‘, e io ‘e tu sei quello di Uomini e Donne?‘ e da lì ci siamo iniziati a frequentare, lui mi aveva detto che con Chiara la storia era finita a causa della sua troppa gelosia. Mi ha raccontato queste cose la sera stessa che ci siamo conosciuti. Ma alla fine ho scoperto che stavano ancora insieme quando in casa di lui ho visto una rosa, gliel’aveva regalata lei”, la versione di Arianna.

Arianna Gianfelici contro Davide Donadei

Arianna Gianfelici non nasconde che, qualora ci fosse la possibilità, andrebbe al Grande Fratello Vip per un confronto pubblico con Davide Donadei. Poi gli lancia accuse durissime: “Una persona come Davide vive nella menzogna e nell’oscurità, io non credo a niente di quello che dice. Anche il fatto che sia entrato al Grande Fratello sussurrando all’orecchio di Oriana ‘dal vivo sei ancora più sexy’

“Perché ho svelato la verità a Chiara? Per solidarietà femminile. Lei, però, mi ha detto di non raccontare subito tutto perchè li avrebbero invitati a Verissimo, a Uomini e Donne e al Grande Fratello”, ha svelato ancora la Gianfelici mentre Gabriele Parpiglia ha ipotizzato la futura presenza di Chiara Rabbi sul trono di Uomini e Donne.

