Arianna lascia Andrea: “Mi ha tradita”/ “Sono pentito, scusami!” (C’è posta per te)

Andrea chiama C’è posta per te per chiedere perdono alla sua compagna Arianna. La ragazza se n’è andata dopo un anno di convivenza, convinta che lui l’abbia tradita. Lui però racconta di non averla mai tradita ma lei lo ha beccato mentre chattava con un’altra ragazza. In questo messaggio lei legge: “grazie delle belle sensazioni che mi hai trasmesso”. A quel punto Arianna contatta questa ragazza e capisce che c’è stato davvero qualcosa di grave, così lo lascia. Lui ammette che, nei panni di Arianna, avrebbe fatto la stessa cosa, anche perchè alle spalle ha una serie di precedenti. Lui ha 34 anni, Arianna solo 23; anche per questa differenza d’età si è sempre sentito insicuro con questa ragazza ed è per questo che ha sempre cercato le sue certezze di piacere nelle altre donne. Arianna, però, l’ha sempre scoperto.

Arianna non crede ad Andrea: scontro a C’è posta per te per un tradimento

Arianna ha accettato l’invito a C’è posta per te. Lui, rivedendola, prende parola e ammette i suoi errori: “In un anno ho sbagliato tanto con te. E sono qui è perché ti amo. Purtroppo il passato non lo posso cancellare ma quello che posso fare è chiederti scusa per ciò che ho fatto. Scusa se ti ho tradito, se ti ho fatto soffrire…”. Lei, però, non riesce a credere alle sue parole, anche perché, anche dopo che lei è andata via, ha scoperto che lui ha continuato a chattare con altre ragazze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA