Arianna Meloni/ “Non è vero che mia sorella Giorgia è contro l’aborto”

Il centrodestra ha vinto le elezioni, Fratelli d’Italia grande protagonista del voto. La persona indicata a Mattarella come primo ministro sarà Giorgia Meloni, che potrebbe dunque diventare la prima presidente del Consiglio donna della storia. Intervenuta ai microfoni de La Stampa, la sorella Arianna Meloni ha spiegato che “lavorerà nel puro interesse della nostra nazione. La coalizione è andata bene, ha raggiunto un traguardo solido e quindi credo che questo potrà garantire molta stabilità di governo”.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dei presunti rischi per il diritto all’aborto, tranchant Arianna Meloni: “Hanno detto che Giorgia è contro la legge 194 sull’aborto, ma non è vero. Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti. Chi l’ha accusata lo ha fatto per renderla ridicola ma ha perso perché mia sorella dimostrerà il suo valore e i suoi principi”.

ARIANNA MELONI: “NESSUN PERICOLO FASCISMO”

Nei prossimi giorni prenderà forma il governo di centrodestra e Arianna Meloni non ha dubbi, la linea guida della sorella Giorgia sarà quella di scegliere come ministri “persone di grande valore, capaci di essere utili al bene del Paese”. La leader di Fratelli d’Italia non è mai stata sensibile al fascino del potere, ha aggiunto, ma solo allo spirito di servizio nei confronti dell’Italia. Arianna Meloni ha poi parlato delle immarcescibili polemiche sul fascismo: “Sarà in grado di far capire che non c’è alcun pericolo di ritorno del fascismo. Giorgia è spesso vittima di chi invidia la sua onestà, la sua capacità di non rispondere a certi poteri e quindi l’attacca al fine di demolirla. Ma gli italiani hanno dimostrato di apprezzarla e l’hanno votata a piene mani”.

