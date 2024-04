Arianna Mihajlović, madre di Virginia Mihajlović/ “Con Sinisa ci siamo conosciuti che avevo 23 anni”

Arianna Mihajlović: com’è nata la storia d’amore con Sinisa Mihajlović?

Arianna Mihajlović è la moglie di Sinisa Mihajlović e la madre di Virginia, Victorija, Dušan, Miroslav e Nicholas. La donna ha vissuto una bellissima storia d’amore con l’ex calciatore ed allenatore scomparso prematuramente a causa di una terribile malattia. 27 anni d’amore che nemmeno la morte ha interrotto. “Ci siamo conosciuti che avevo 23 anni, poi ci siamo sposati e abbiamo avuto i figli. È stato un amore stupendo, durato 27 anni, e sono grata di avere vissuto la vita con lui” – ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair. Un amore suggellato anche dalla nascita di cinque figli: Virginia, Victorija, Dušan, Miroslav e Nicholas. Dopo la morte del marito però la donna ha fatto una promessa all’uomo della sua vita: ” Penso io ai ragazzi”.

Arianna Mihajlović: “Ho scelto di vivere per onorare la memoria di Sinisa”/ “Quel giorno l’ho preso per mano"

La vedova di Siniša Mihajlović parlando della storia d’amore con Sinisa ha confessato: “non siamo mai stati una coppia mielosa, che si dice “ti amo”. Nelle ultime settimane, avrei voluto dirglielo e dirgli anche tante altre cose. Ma si sarebbe insospettito e non sapevo come fare”.

Arianna Mihajlović e la morte del marito Sinisa Mihajlović

La morte di Sinisa Mihajlović ha sicuramente scosso la vita della moglie Arianna Mihajlović che ha raccontato i giorni prima della scomparsa del marito: “il giorno prima che morisse, è venuto il medico Luca Marchetti, un amico, e Siniša, come sempre, gli fa: sei uno stronzo, quando mi fai uscire? Poi, gli ha detto: Luca, ti voglio bene. E io: a me non dici niente? Al che, mi fa: che c’entra, a te ti amo, è diverso. Così, anche io gliel’ho detto che l’amavo”. Non solo, Arianna ha raccontato: “mi sono raccomandata di non dirgli nulla, volevo dargli una speranza. Non volevo che lui perdesse la speranza, perché lui voleva vivere. Era convinto di farcela, non pensava di morire”.

Sinisa Mihajlovic, chi era e com'è morto/ Leucemia mieloide acuta e trapianto di midollo: 3 anni di cure ma..

Infine la moglie dell’ex campione ha ricordato gli ultimi istanti: “eravamo tutti lì con lui, abbiamo sentito il respiro che si faceva irregolare. Gli ho preso la mano e gli ho detto: ‘Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai’, perché lui non voleva andarsene. Dopo che ho pronunciato quelle parole, lui ha fatto il suo ultimo respiro ed è morto. Poi siamo crollati tutti nel pianto”.











